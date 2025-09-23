Harry vert éket Károly király és Vilmos herceg közé? Mi igaz a pletykákból?

Egy palotabeli bennfentes tisztázta azokat a pletykákat, miszerint Károly király és legidősebb fia, Vilmos herceg között viszály alakulhatott ki. Mindez azután kelt szárnyra, hogy Harry herceg brit útja során találkozott apjával.

Vilmos herceg és Károly király között nincs minden rendben? Fotó: AFP

Vilmos herceg és Károly király kapcsolata nem tökéletes?

Egyes elméletek szerint Harry herceg arra használta ki brit tartózkodását és Károly királlyal való találkozását, hogy éket verjen a trónörökös és az uralkodó közé.

„Pontosan ezek az ömlengő tájékoztatások az állítólagos sussexi forrásoktól azok, amelyek miatt a király és a királyi család vonakodik bármiféle kibékülés felé vezető útra lépni. Ha a cél a bizalom és a kapcsolatok újjáépítésének ösztönzése lenne, annak éppen az ellenkezőjét érik el” – állítja a forrás.

Hozzáteszi: megingathatatlan a kötelék a király és a walesi herceg között. Ebben rejlik a monarchia ereje, és a család összes tagja támogatja ezt.

A Mail on Sunday újságnak tett interjú szerint hat év után Harry herceg és Károly király össze fog ülni egy nagyobb egységdemonstráció keretein belül. Nem sokkal korábban Harry herceg az Egyesült Királyságba repült, hogy részt vegyen a WellChild díjátadón, majd ezt követően találkozott az édesapjával is – számol be róla az Express.

2024-ben látta ezelőtt Harry utoljára az édesapját, amikor az uralkodó rákbetegségét bejelentették. Akkoriban azt nyilatkozta a herceg, hogy bár nem beszél apjával, de jó lenne kibékülni.

Harry herceg és felesége, Meghan Markle egyébként a hétvégén meglepetésszerűen együtt jelentek meg Kevin Costner jótékonysági rendezvényén Santa Barbarában.