Komoly üzenetet kapott Harry herceg születésnapjára

Harry herceg születésnapja lehetőséget kínált volna a családi kapcsolatok javítására, ám a jelek szerint ez a lehetőség kihasználatlan maradt.

Míg Harry nyitottnak mutatkozik a kibékülésre, családja többi tagjáról ugyanez nem mondható el. A herceg szeptember 15-én ünnepelte 41. születésnapját, ám sem Katalin hercegné, sem Vilmos herceg nem köszöntötte fel nyilvánosan, és ajándékot sem küldött számára. Duncan Larcombe királyi szakértő szerint ez egyértelmű üzenetet hordoz.

A walesi pár nem csak Harry herceg születésnapján hallgatott

A walesi hercegi pár hallgatása különösen feltűnő annak fényében, hogy Harry néhány nappal korábban, 19 hónap után ismét találkozott az apjával, III. Károly királlyal. A Clarence House-ban lezajlott 54 perces beszélgetés fontos lépés lehet a családi viszonyok rendezésében. Ennek ellenére Vilmos nemcsak elkerülte a testvérét, de az Egyesült Királyságot is elhagyta Harry látogatása alatt.

Larcombe szerint Katalinék hallgatása többet mondott ezer szónál. A szakértő úgy véli, hogy a szokásos királyi protokolltól eltérve semmilyen formában nem köszöntötték fel Harryt, ezzel gyakorlatilag azt üzenték neki: „a labda most nálad van”.

Harry herceg korábban többször is kifejezte, szeretné, ha gyermekei időnként visszatérhetnének az Egyesült Királyságba, és szorosabb kapcsolatot ápolhatnának a brit rokonaikkal. Ugyanakkor Larcombe szerint eddig semmi jele annak, hogy a herceg nyilvánosan is kezdeményezte volna a kibékülést bátyjával és Katalinnal – írja a life.hu.

Azt hiszem, Harry örülne, ha Vilmos és Katalin megbocsátanának neki és Meghannak. Kiközösítették, ami rosszul esik neki. Ugyanakkor nem vagyok biztos abban, hogy Harry tett volna bármit is annak érdekében, hogy nyilvánosan is kimutassa, kibékülne a testvérével és Katalinnal, és hagyja, hogy a múlt, múlt legyen.

– fogalmazott a bennfentes.