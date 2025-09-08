Szívszorító: ide sietett Harry herceg, miután hazaért az Egyesült Királyságba

Érzelmes látogatást tett a sussexi herceg.
Harry herceg látogatást tett a windsori kastélyban, hogy felkeresse elhunyt nagymamája, II. Erzsébet királynő sírját, nem sokkal azután, hogy megérkezett egy négy napos útra, az Egyesült Királyságba.
A sussexi herceg a mai napon a Szent György-kápolnába indult, hogy tiszteletét tegye az elhunyt uralkodónő halálának harmadik évfordulóján, míg bátyja, Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné nem messze, Sunningdale-ben, Berkshire-ben a saját kötelezettségeiken vettek részt.
Harryt a Heathrow repülőtéren a királyi család védelméért felelős rendőr várta, ami arra utal, hogy a herceg személyre szabott rendőri védelmet kap az Egyesült Királyságban. Nem ismert, hogy Harry, aki eltávolodott a walesi hercegként ismert bátyjától, és akinek feszült a kapcsolata édesapjával, III. Károly királlyal, találkozik-e a királyi család vezető tagjaival tartózkodása alatt - írja a Daily Mail.
Károly király, aki jelenleg a skóciai Balmoralban tartózkodik, és a királyi család más tagjai ezen a héten nem vállaltak nyilvános programot. Harry és Károly utoljára tavaly februárban találkoztak személyesen, amikor a herceg átrepülte az Atlanti-óceánt, miután értesült az apja rákdiagnózisáról.
Harry és felesége, Meghan Markle 2022-es látogatása óta ez lesz a herceg leghosszabb tartózkodása az Egyesült Királyságban, amely alatt hivatalos programokon vesz részt. A windsori látogatásra közvetlenül a megérkezése után került sor.
