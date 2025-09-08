Szívszorító: ide sietett Harry herceg, miután hazaért az Egyesült Királyságba

Harry herceg látogatást tett a windsori kastélyban, hogy felkeresse elhunyt nagymamája, II. Erzsébet királynő sírját, nem sokkal azután, hogy megérkezett egy négy napos útra, az Egyesült Királyságba.

Harry herceg a windsori Szent György-kápolnába sietett. Fotó: AFP

Harry herceg érzelmes látogatást tett II. Erzsébet sírjánál

A sussexi herceg a mai napon a Szent György-kápolnába indult, hogy tiszteletét tegye az elhunyt uralkodónő halálának harmadik évfordulóján, míg bátyja, Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné nem messze, Sunningdale-ben, Berkshire-ben a saját kötelezettségeiken vettek részt.

Harryt a Heathrow repülőtéren a királyi család védelméért felelős rendőr várta, ami arra utal, hogy a herceg személyre szabott rendőri védelmet kap az Egyesült Királyságban. Nem ismert, hogy Harry, aki eltávolodott a walesi hercegként ismert bátyjától, és akinek feszült a kapcsolata édesapjával, III. Károly királlyal, találkozik-e a királyi család vezető tagjaival tartózkodása alatt - írja a Daily Mail.

Károly király, aki jelenleg a skóciai Balmoralban tartózkodik, és a királyi család más tagjai ezen a héten nem vállaltak nyilvános programot. Harry és Károly utoljára tavaly februárban találkoztak személyesen, amikor a herceg átrepülte az Atlanti-óceánt, miután értesült az apja rákdiagnózisáról.