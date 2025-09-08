Harry herceg elindult, hogy láthassa édesapját – Aggódhat Meghan Markle?

Egy királyi szakértő szerint Harry herceg hazalátogatása az Egyesült Királyságba rendkívül nehéz helyzetbe hozza feleségét, Meghant Markle-t. A sussexi herceg már elindult az Egyesült Királyság felé, ma reggel le is fotózták, sötét pólójában, fekete nadrágjában és napszemüvegében a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren – számol be róla az Express.

Meghan Markle Montecitóban marad, amíg Harry herceg hazalátogat Fotó: Getty Images/Hot! magazin

A sussexi herceg hazautazik, hogy részt vegyen a WellChild-díjátadón Londonban, kedden pedig Nottinghamben fogja lebonyolítani találkozóit. Bár egyik fél sem erősítette meg a találkozót, számítani lehet rá, hogy végezetül édesapjával, Károly királlyal is találkozik, ami az első alkalom lenne tavaly február óta.

Jennie Bond királyi szakértő szerint ez a találkozás nem lenne Meghan kedvére való, aki szerinte fenyegetve érezheti magát.

„Természetes lenne, ha kissé fenyegetve érezné magát attól, hogy férje visszatér a királyi körbe. Úgy gondolom, ellentmondásos érzelmei lennének azzal kapcsolatban, hogy Harry találkozzon az apjával, ha ez valóban tervben van. Biztos vagyok benne azonban, hogy megbeszélték volna ezt, és Harry nem menne el, ha nem lenne meg a felesége támogatása” – idézi szavait a hírportál.

Mindeközben Tom Bower azt állította, hogy Meghan Markle biztonságban érezheti magát a kaliforniai Montecitóban, tudván, hogy ő és gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő továbbra is a legfőbb prioritások Harry herceg életében.