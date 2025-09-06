RETRO RÁDIÓ

Meghan Markle csúnyán elbukott? Meghökkentő dolgot állít egy szakértő

A sussexi hercegné üzleti érzékét kritizálták.

Meghan Markle Netflix kudarc

Egy márkaszakértő szerint Meghan Markle nem használta ki megfelelően a Netflix-műsort saját termékeinek népszerűsítésére. A szakértő állítja, hogy Meghan Markle nem tett eleget online boltja, az As Ever reklámozásáért a sorozatban, és ezzel elszalaszthatott egy arany lehetőséget.

alt=Meghan Markle életmód sorozata másodjára sem hozta meg a várva várt eredményeket?
Meghan Markle életmód sorozata másodjára sem hozta meg a várva várt eredményeket? / Fotó: AFP

Meghan Markle próbálkozásai kudarcra vannak ítélve?

A Netflix a sussexi hercegné életmódmárkájának partnerének tűnik, a nézőknek pedig lehetőségük lett volna megvásárolni a műsorban látható termékeket.

Nick Ede, egy brit márka- és kultúraszakértő a Newsweeknek elmondta, hogy Meghan Markle nem hangsúlyozta eléggé ezt a lehetőséget. Így fogalmazott:

A Netflix számára itt a kérdés az, hogy ez valóban át fog-e váltani eladásokká a termékük számára, ténylegesen fognak-e pénzt keresni belőle?

Mindez annak kapcsán merült fel, hogy Meghan Markle With Love, Meghan című sorozatának második évada nem került be a Netflix hivatalos, augusztus 25. és 31. közötti heti globális top 10-es listájára - írja az Express.

 

