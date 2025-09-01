„,Meghan sosem volt hajlandó meghozni azokat az áldozatokat, amelyeket a királyi anyáknak kell”

Harry herceg szeptember 8-án érkezik Londonba egy jótékonysági eseményre. Úgy tűnik, minden remény megvan arra, hogy az út során találkozzon Károly királlyal is.

Kockázattal járhat Harry herceg találkozója Fotó: i-Images / eyevine / NORTHFOTO

Harry herceg békülhet a királlyal, de Meghan Markle nehéz döntés előtt áll

A Queer Eye sztárjával, Tan France-szal beszélgetve Meghan elárulta, hogy majdnem három hét volt a leghosszabb idő, amit a gyermekeitől távol töltött, és az eset nagyon megviselte, így aligha venné könnyen, ha a gyerkőcök részesei lennének Harry családi kibékülésének – írja a Mirror.

Meghan nyilvánvalóan gyűlöli, ha távol kell lennie a gyermekeitől, ezért amikor Harry az Egyesült Királyságba utazott, Meghan nem tartott vele. Emiatt gyakran azzal vádolták, hogy szándékosan kerüli Nagy-Britanniát. Szerintem azonban ennél többről van szó: ő mindig is aktív édesanya akart lenni, és sosem volt hajlandó meghozni azokat az áldozatokat, amelyeket a királyi anyáknak kell

– nyilatkozta Duncan Larcombe királyi szakértő.

Larcombe hozzátette, hogy ha Harry herceg kibékül a családjával, Meghannek meg kell hoznia egy nehéz döntést: vagy elkíséri Harryt, és azok szemébe néz, akiket nyíltan kritizált, vagy engedi, hogy a herceg magával vigye a gyerekeket, míg ő otthon marad.

„Ha az utóbbit választja, akkor egyrészt hiányozni fognak neki a csemeték, másrészt óriási sértésként értelmeznék, ha Meghan szándékosan kimaradna, és ezzel a viszály sokkal inkább róla, mintsem Harryről szólna. Ezért áll nagyon nehéz választás előtt, ha Harry valóban hajlandó lesz elásni a csatabárdot.”

Larcombe szerint, ha a találkozó valóban megvalósul, Harry puhíthat álláspontján a gyerekekkel kapcsolatban, azonban ez aligha tetszene Meghannek: