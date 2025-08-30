RETRO RÁDIÓ

Meghan Markle: Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál

Meglepő irányt vett a beszélgetés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 12:30
Meghan Markle galagonyavirág Netflix

Meghan Markle ismét a figyelem középpontjába került: a hercegné a Netflixen futó Szeretettel, Meghan (With Love, Meghan) egyik epizódjában egy félreérthető megjegyzést tett egy állítólagos, eltitkolt gyermekről, amellyel újra sikerült elérnie, hogy mindenki róla beszéljen.

Meghan Markle elszólta magát:
Meghan Markle poénkodott vagy tényleg elszólta magát? (Fotó: AFP)

Meghan Markle elszólása újraindította a találgatásokat az eltitkolt gyermekéről

A 44 éves Meghan Markle új sorozatának egyik epizódjában Chrissy Teigen modellel, televíziós személyiséggel kézműveskedett, amikor egy nyelvbotlás miatt a galagonyavirág (hawthorn flower) nevét tévesen „Honsworth”-nek ejtette. Teigen tréfásan megjegyezte: „Ez valami gyerek neve? Van egy Honsworth nevű gyermeked?”

Meghan pedig elnevette magát, és rávágta: „Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál.”

A közösségi médiában már korábban is keringett az a pletyka, miszerint Meghan Markle-nek van egy lánya, akit eltitkol a nyilvánosság elől. Sokan úgy vélik, hogy Meghan unokahúga, Noelle Rasmussen valójában az eltitkolt lánya lehet. Noelle azonban már évekkel ezelőtt világossá tette, hogy mindig is nővérként tekintett Meghanra. A pletykák tavaly ismét szárnyra kaptak, amikor híre ment egy készülő német dokumentumfilmnek. Bár az alkotás végül nem érintette a „rejtegetett gyermek” témáját, a találgatások azóta sem csitultak.

A Netflix-sorozat egyik részében Meghan Markle azt is elárulta, hogy Harry herceg a harmadik randijukon, Botswanában, egy közös vadkempingezés során vallott neki először szerelmet, és ekkor vált a kapcsolatuk igazán meghitté – írja a Life.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
