Meghan Markle: Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál

Meghan Markle ismét a figyelem középpontjába került: a hercegné a Netflixen futó Szeretettel, Meghan (With Love, Meghan) egyik epizódjában egy félreérthető megjegyzést tett egy állítólagos, eltitkolt gyermekről, amellyel újra sikerült elérnie, hogy mindenki róla beszéljen.

Meghan Markle poénkodott vagy tényleg elszólta magát? (Fotó: AFP)

Meghan Markle elszólása újraindította a találgatásokat az eltitkolt gyermekéről

A 44 éves Meghan Markle új sorozatának egyik epizódjában Chrissy Teigen modellel, televíziós személyiséggel kézműveskedett, amikor egy nyelvbotlás miatt a galagonyavirág (hawthorn flower) nevét tévesen „Honsworth”-nek ejtette. Teigen tréfásan megjegyezte: „Ez valami gyerek neve? Van egy Honsworth nevű gyermeked?”

Meghan pedig elnevette magát, és rávágta: „Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál.”

A közösségi médiában már korábban is keringett az a pletyka, miszerint Meghan Markle-nek van egy lánya, akit eltitkol a nyilvánosság elől. Sokan úgy vélik, hogy Meghan unokahúga, Noelle Rasmussen valójában az eltitkolt lánya lehet. Noelle azonban már évekkel ezelőtt világossá tette, hogy mindig is nővérként tekintett Meghanra. A pletykák tavaly ismét szárnyra kaptak, amikor híre ment egy készülő német dokumentumfilmnek. Bár az alkotás végül nem érintette a „rejtegetett gyermek” témáját, a találgatások azóta sem csitultak.

A Netflix-sorozat egyik részében Meghan Markle azt is elárulta, hogy Harry herceg a harmadik randijukon, Botswanában, egy közös vadkempingezés során vallott neki először szerelmet, és ekkor vált a kapcsolatuk igazán meghitté – írja a Life.hu.