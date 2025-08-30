Meghan Markle: Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál

Meglepő irányt vett a beszélgetés.
Meghan Markle ismét a figyelem középpontjába került: a hercegné a Netflixen futó Szeretettel, Meghan (With Love, Meghan) egyik epizódjában egy félreérthető megjegyzést tett egy állítólagos, eltitkolt gyermekről, amellyel újra sikerült elérnie, hogy mindenki róla beszéljen.
A 44 éves Meghan Markle új sorozatának egyik epizódjában Chrissy Teigen modellel, televíziós személyiséggel kézműveskedett, amikor egy nyelvbotlás miatt a galagonyavirág (hawthorn flower) nevét tévesen „Honsworth”-nek ejtette. Teigen tréfásan megjegyezte: „Ez valami gyerek neve? Van egy Honsworth nevű gyermeked?”
Meghan pedig elnevette magát, és rávágta: „Igen, a gyerekem, akiről még sosem hallottál.”
A közösségi médiában már korábban is keringett az a pletyka, miszerint Meghan Markle-nek van egy lánya, akit eltitkol a nyilvánosság elől. Sokan úgy vélik, hogy Meghan unokahúga, Noelle Rasmussen valójában az eltitkolt lánya lehet. Noelle azonban már évekkel ezelőtt világossá tette, hogy mindig is nővérként tekintett Meghanra. A pletykák tavaly ismét szárnyra kaptak, amikor híre ment egy készülő német dokumentumfilmnek. Bár az alkotás végül nem érintette a „rejtegetett gyermek” témáját, a találgatások azóta sem csitultak.
A Netflix-sorozat egyik részében Meghan Markle azt is elárulta, hogy Harry herceg a harmadik randijukon, Botswanában, egy közös vadkempingezés során vallott neki először szerelmet, és ekkor vált a kapcsolatuk igazán meghitté – írja a Life.hu.
