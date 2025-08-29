Kitálalt a bennfentes: a jövő hónapban békét köthet III. Károly és Harry herceg

Még mindig van remény az elhidegült apa-fia páros számára.
A hírek szerint a jövő hónapban találkozhat egymással III. Károly brit király, és kisebbik fia, Harry. A sussexi herceg 2020-ban hagyta el a feleségével, Meghan Markle-lel az Egyesült Királyságot, hogy Amerikában kezdjenek új életet. A házaspár jelenleg Montecitóban él a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel, a viszonyuk pedig finoman szólva is megromlott a királyi család többi tagjával, a nyilvános kritikáik miatt. Úgy tudni, Harryvel a bátyja, Vilmos és az édesapja már szóba sem állnak, ám úgy tűnik, ez hamarosan talán megváltozik.
A sussexi herceg szeptember 8-án – II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulóján –, Londonban fog tartózkodni, egy általa támogatott jótékonysági rendezvényen, és sokan úgy vélik, ekkor létrejöhet egy találka közte és a király között, miután már 20 hónapja nem találkoztak személyesen. Egy forrás a Mirrornak elárulta, az eltökéltség mindkét oldalon megvan ahhoz, hogy ez megvalósuljon – írja a Daily Express.
Hosszú idő óta először van egy olyan őszinte érzés, hogy a megbékélés karnyújtásnyira van. Harry herceg csapata és a palota megnyitotta a kommunikációs vonalat, és minden remény megvan arra, hogy apa és fia újra találkoznak, amikor a herceg szeptemberben visszatér Londonba
– súgta meg a forrás, utalva ezzel arra, ahogy III. Károly és Harry tanácsadói, segítői a múlt hónapban egy közös, titkos találkozót tartottak egy londoni magánklubban, nem messze a Clarence House-tól.
Harry herceg egyébként a 2025-ös WellChild díjátadó alkalmából tér haza a jövő hónapban az Egyesült Királyságba, aminek a védnöke, így minden évben részt vesz a díjátadón, amelyen a súlyos betegségben szenvedő gyermekek eredményeit, valamint az őket gondozó embereket ünneplik. Úgy tudni, a felesége, Meghan ezúttal sem csatlakozik hozzá: a hercegné utoljára 2022-ben, II. Erzsébet temetésekor járt az Egyesült Királyságban, azóta Harry mindig egyedül látogatott el a szülőhazájába.
