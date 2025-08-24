Meghan Markle „üzelmei” elvitték a hetet

Ezen a héten is volt itt minden, mint a pócsi búcsúban. A Metropol olvasói számtalan bulvárhír között válogathattak és meg is tették. És hogy melyek voltak a legnagyobb érdeklődésre számon tartott híreink? A skála Meghan Markle és a Labubu szörnyecskék között húzódik. Mutatjuk!
Meghan Markle mesteri tudatossággal lopja el a show-t a királyi család többi tagja elől, amióta csak nyilvánossá vált házasságba torkolló kapcsolata Harry herceggel. Hogy ez mennyire így van, azt jól példázza az a tény, hogy a „királyi feleségről” szóló hírek még Magyarországon is a legolvasottabb cikkek listájának rendre az éllovasai lesznek. Nincs ez másképp ezen a héten sem, amikor Meghan a Metropol Top5-ös listájának első helyét bitorolta el. De kezdjük az összesítést a lista sereghajtójával, vagyis a Labubu átveréssel!
Tóth Abigél a Megasztár 7. évadában tűnt fel, s azóta is nagy népszerűségnek örvend. Sorra jönnek ki új dalai, a Horváth Tomival közös Tagadod már 1,2 millió megtekintés felett jár a népszerű videómegosztón. A mai világban pedig a sztársághoz jóformán elengedhetetlen, hogy az előadók olykor kis betekintést engedjenek a magánéletükbe. Abigél most ennek tett eleget egy Labubu kapcsán…
„Egyébként a kínaiba tartunk, mert vettem egy ilyen mű Labubut, és amikor kibontottam, láttam, hogy fél szeme van…” – árulta el az énekesnő, aki nemrég TikTok-videót is megosztott a csalódást keltő pillanatról.
„Nem fogok 35 ezret kiadni ezért, szóval elmentem a kínaiba, és vettem Lafufut…” – utalt az olcsóbb, hamisítványként árult figurákra a korábbi videójában, ahol kiderül: a zsákbamacskából végül feketeleves lett, ugyanis a kicsomagolt figura mondhatni szemtelen volt!
A friss vlogjában elárulta, a történet végül jól végződött: kicserélték neki a bábut.
A nyár mindig is különleges helyet foglalt el Zoltán Erika életében. A forró hónapokhoz kötik legemlékezetesebb fellépései, a pályakezdésekor a Balaton partján töltött esték és a fesztiválok, amelyek elindították karrierjét. Most, évtizedekkel később ismét a nyári szezonban talált vissza a gyökereihez: táncosokkal körülvett, látványos show-val tért vissza, amelyet először Erdélyben, Csíkszeredán mutatott be, majd augusztus 20-án, a Margit-szigeten, a hazai magyar közönségnek is elhozott. Zoltán Erika mindamellett, hogy rendkívül sikeres, egyáltalán nem irigykedik a pályatársaira, sőt, lapunknak azt is elárulta, kiket tart igazán nagyra a fiatalabb generáció előadói közül.
Rengeteg szenzációs tehetség van hazánkban, pont ezért sokszor nehezen tudnak kitűnni. Elég összetett a siker képlete, de úgy gondolom, az előadónak karizmával kell rendelkeznie, plusz, hogy szeressék a hangját, a külsejét, az üzenetét, szeressék mint embert, és ha ez mind-mind összeáll, és ő is jól kezeli a közönségét, akkor a határ a csillagos ég
– árulta el.
Különösen nagyra tartja azokat, akik hosszú távon is meg tudták őrizni a helyüket a szakmában.
Aki kiugróan itt maradt, például Rúzsa Magdit, de Dér Henit is nagyra tartom. Folytatni viszont nem szeretném a sort, mert úgyis kifelejtek valakit, és akkor megharagszanak rám…
– mondta nevetve.
Élete legboldogabb időszakát éli Weisz Fanni, hiszen nyolc hónappal ezelőtt életet adott a kisfiának, Bendegúznak. Fanni édesanyja rengeteget segít, nemcsak a fia körül, hanem – ahogy a modell fogalmazott –, ő a „hangja is”. Legutóbb a TV2 Mokka című reggeli műsorában tolmácsolta a lánya gondolatait.
Weisz Fannit kicsit bosszantja, hogy sokan azt mondják, a kisfia sokkal jobban hasonlít az apukájára, de hozzátette, hogy nincs is ezzel baj, ez a logikus, hiszen kisfiú.
Egyébként ez is változik, van, amikor például a bátyámra hasonlít, de néha a nagybátyám kicsiben, szóval vegyes
– mondta el a csodaszép modell, akinek a szavait az édesanyja tolmácsolta a Mokka riporterének, azután kijelentette, nem bánja, hiszen ha majd kislánya lesz, akkor ő biztosan rá fog hasonlítani.
Most már ugyan magabiztosan áll a dolgokhoz, azonban az idáig vezető út egy hosszas tanulási folyamatot követett. Fanni elmondta, hogy amikor hazavitték Bendegúzt, jó és rossz érzések fogták el őt, illetve egy picit be is pánikolt.
Mi lesz holnap? Mit csinálok? Mit akarok? Mit adjak neki enni, hány óránként kell szoptatnom? Hogy fog aludni? Úgy éreztem, most itt a nagy felelősség. Még most is borsódzik a bőröm. De jó érzés
Fanni, elmondása szerint, rengeteget tanult arról, hogy a gyermekvállalás milyen nagy felelősséggel jár, és büszke magára, amiért mindent végig tudott csinálni.
Az aranytorkú énekesnő újabb poszttal örvendeztetett meg minket, ezúttal nem más alkalomból, mint a férje, Bogdán Csaba születésnapja okán. Szandi megható üzenetet küldött férjének.
Boldog születésnapot kívánok a férjemnek, akivel a legtökéletesebb az élet! Számomra Ő a legjobb pasi a világon, aki biztonságot ad, akivel az élet boldog és akire fel lehet nézni. Akit jó szeretni és aki által jó szeretve lenni. Mellette jó érzés nőnek és édesanyának lenni. Isten éltessen sokáig!
– írta közösségi oldalán Szandi.
Egy királyi életrajzíró szerint Meghan Markle mindig igyekezett kézben tartani élete döntéseit, és semmit sem hagyott a véletlenre. Tom Bower a Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors című bestsellerében úgy fogalmazott: „Meghan Markle életében kevés dolog történt véletlenül. Az empatikus mosoly mögött egy olyan nő állt, aki szerette uralni az élet minden részletét.”
A szerző szerint 2016 szeptemberének végén semmi nem volt fontosabb számára, mint a Harry herceggel való kapcsolata. Bower azt is felidézte, hogy amikor Meghan egy torontói halloween bulin Harryvel, Eugénia hercegnővel és Jack Brooksbankkal együtt jelent meg, lényegében nyilvánosságra hozta kapcsolatát a herceggel.
A legtöbben biztosak voltak benne, hogy Meghan ezzel »outingolta« Harryt. Saját okai miatt akarta, hogy a kapcsolatuk napvilágra kerüljön
– állította az Express.
A pár később a Netflix Harry & Meghan című dokumentumsorozatában is megosztott korábban nem látott felvételeket erről az estéről. Meghan az Ellen DeGeneres-show-ban szintén felidézte, hogy álruhában buliztak barátaikkal Torontóban.
Négyen kiszöktünk halloweenjelmezekben, és sikerült egy utolsó vidám estét együtt töltenünk, mielőtt a világ megtudta volna, hogy egy pár vagyunk
Tom Quinn, a Yes Ma’am: The secret life of royal servants szerzője szerint azonban a Buckingham-palotában komoly aggodalmat keltett, amikor kiderült, hogy Meghan saját elképzelései szerint akarta alakítani a királyi életét.
A palota nagyon aggódni kezdett, amikor megtudták, hogy Meghan tervei nem illeszkednek az előre egyeztetett stratégiába. Ő egyszerűen a maga útját akarta járni. Ez érthető, ha valaki nem tagja egy szigorúan ellenőrzött intézménynek, de elfogadhatatlan volt, hogy Meghan túlragyodja Anna hercegnőt, Károlyt vagy magát a királynőt
– magyarázta Quinn.
Az egykori udvari alkalmazott arról beszélt, hogy II. Erzsébet királynő mindig a középpontban akart maradni, és Meghan nem értette meg, hogy a családhoz csatlakozva nem a saját akaratát követheti, hanem a hagyományokhoz kell igazodnia.
Amikor belépsz a királyi családba, nem azt teszed, amit akarsz, hanem amit mondanak. Egy bizonyos értelemben a család szolgájává válsz
– mondta.
Miután 2020-ban Harry és Meghan visszaléptek a királyi kötelezettségektől, Kaliforniába költöztek, ahol gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel élnek. A hercegné azóta főként saját üzleti és médiaprojektjeire koncentrál, köztük új Netflix-műsorára, a With Love, Meghan második évadára, amely a jövő héten debütál.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.