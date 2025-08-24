Meghan Markle „üzelmei” elvitték a hetet

Meghan Markle mesteri tudatossággal lopja el a show-t a királyi család többi tagja elől, amióta csak nyilvánossá vált házasságba torkolló kapcsolata Harry herceggel. Hogy ez mennyire így van, azt jól példázza az a tény, hogy a „királyi feleségről” szóló hírek még Magyarországon is a legolvasottabb cikkek listájának rendre az éllovasai lesznek. Nincs ez másképp ezen a héten sem, amikor Meghan a Metropol Top5-ös listájának első helyét bitorolta el. De kezdjük az összesítést a lista sereghajtójával, vagyis a Labubu átveréssel!

Tóth Abigél Labubuja kissé hiányosan érkezett (Fotó: TV2)

5.: Újabb énekesnőt vertek át a Labubuval, a Megasztár tehetsége nem hagyta szó nélkül

Tóth Abigél a Megasztár 7. évadában tűnt fel, s azóta is nagy népszerűségnek örvend. Sorra jönnek ki új dalai, a Horváth Tomival közös Tagadod már 1,2 millió megtekintés felett jár a népszerű videómegosztón. A mai világban pedig a sztársághoz jóformán elengedhetetlen, hogy az előadók olykor kis betekintést engedjenek a magánéletükbe. Abigél most ennek tett eleget egy Labubu kapcsán…

„Egyébként a kínaiba tartunk, mert vettem egy ilyen mű Labubut, és amikor kibontottam, láttam, hogy fél szeme van…” – árulta el az énekesnő, aki nemrég TikTok-videót is megosztott a csalódást keltő pillanatról.

„Nem fogok 35 ezret kiadni ezért, szóval elmentem a kínaiba, és vettem Lafufut…” – utalt az olcsóbb, hamisítványként árult figurákra a korábbi videójában, ahol kiderül: a zsákbamacskából végül feketeleves lett, ugyanis a kicsomagolt figura mondhatni szemtelen volt!

A friss vlogjában elárulta, a történet végül jól végződött: kicserélték neki a bábut.

4.: Zoltán Erika kitálalt: ezt gondolja Rúzsa Magdiról

A nyár mindig is különleges helyet foglalt el Zoltán Erika életében. A forró hónapokhoz kötik legemlékezetesebb fellépései, a pályakezdésekor a Balaton partján töltött esték és a fesztiválok, amelyek elindították karrierjét. Most, évtizedekkel később ismét a nyári szezonban talált vissza a gyökereihez: táncosokkal körülvett, látványos show-val tért vissza, amelyet először Erdélyben, Csíkszeredán mutatott be, majd augusztus 20-án, a Margit-szigeten, a hazai magyar közönségnek is elhozott. Zoltán Erika mindamellett, hogy rendkívül sikeres, egyáltalán nem irigykedik a pályatársaira, sőt, lapunknak azt is elárulta, kiket tart igazán nagyra a fiatalabb generáció előadói közül.

Rengeteg szenzációs tehetség van hazánkban, pont ezért sokszor nehezen tudnak kitűnni. Elég összetett a siker képlete, de úgy gondolom, az előadónak karizmával kell rendelkeznie, plusz, hogy szeressék a hangját, a külsejét, az üzenetét, szeressék mint embert, és ha ez mind-mind összeáll, és ő is jól kezeli a közönségét, akkor a határ a csillagos ég

– árulta el.