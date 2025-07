Egymásra talált a Megasztár két sztárja: együtt utaznak Olaszországba

Így én és a Máté leszünk azok, akik áttörést hozhatnak abban, hogy minél több magyar koncert és megjelenés legyen ott is. Korábban is szerettem volna elmenni Olaszországba, de az, hogy koncertezhetünk is ott, az azért nem semmi. A készülést tekintve nagyon sokat énekelek, viszont egyáltalán nem izgulok vagy feszengek emiatt, hanem úgy fogom fel ezt, mintha egy nagyon jó társaságba mennék és énekelnék nekik