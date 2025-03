Gudics Máté családi titkokról rántotta le a leplet

A 2024-es Megasztár győztese bár már fiatalkorában is együtt zenélt az akkor szinte gyermek testvéreivel, mostanra viszont új terveket szőtt: Marcell és Martin is szerepet kapott Gudics Máté hamarosan megjelenő dalában, a „Mellékhatás” című opuszban, ami március 16-án jelenik meg. A dalhoz hivatalos előzetes is elérhető már, ebből a klipelőzetesből derül ki, hogy a fivérek mennyire jól szólnak együtt a színpadon.

A Gudics testvérek közül mindenki tehetséges zenész lett Fotó: Máté Krisztián

Gudics Máté zenekara sikerre született

A fivérek Máté visszaemlékezése szerint már kicsi gyermekkoruk óta szívták magukba a zene szeretetét, melyet az édesapjuktól örököltek. Az énekes így mesél az Instagram-oldalán a kezdetekről és persze arról, hogy a közös klipjükben hogy lehet megkülönböztetni az ikreket egymástól:

Valóban jól láttátok, a testvéreim szerepelnek a hamarosan megjelenő klipemben. Ennek nagyon örülök, ugyanis mi gyermekkorunkban együtt kezdtünk el muzsikálni. Édesapánk vendéglátós zenész volt, és ő vitt el először engem (talán 7-8 éves lehettem) egy bárba vagy esküvőre, már nem is emlékszem. És ott döntöttem el én is, hogy muzsikálással fogok foglalkozni. A tesóim irgalmatlan jó zenészek, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ők ikrek, a hangszerek különböztetik meg őket. Marcell dobol, Martin pedig basszusgitáron játszik.

Gudics Máté új dala és klipje hamarosan megjelenik Fotó: Instagram

Az énekes posztja alatt természetesen özönleni kezdtek a gratuláló hozzászólások, a rajongók már tűkön ülve várják a Gudics fivérek új dalát.