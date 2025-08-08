Származása miatt is támadták az X-Faktor győztesét: „Féltem, hogy nem vagyok elég jó!"

Solyom Bernadett háza táján sokáig csend volt. Az X-Faktor egykori győztese azonban most kitálalt az okokról és a jövőbeli terveiről.
Gyergyószentmiklósról indult, és az X-Faktor győzelmével robbant be a köztudatba. Solyom Bernadett őszintén mesélt arról, milyen volt hirtelen a figyelem középpontjába kerülni, miért tűnt el egy időre, és még azt is elárulta, hogy mit üzen azoknak, akik most vágnak bele a zeneipar kemény világába.
A hirtelen jött ismertség számára jó tapasztalat volt: „Azt csinálhattam, amit szeretek – a figyelem pedig csak egy velejárója ennek a szakmának. Hálás vagyok, hogy így alakult”– árulta el lapunknak Berni, aki kamaszként még kevés élettapasztalattal énekelt felnőtt témákról, de mint mondta:
„Előadóként az a dolgom, hogy át tudjam adni a dalok üzenetét – és ez valahogy belülről jött”– magyarázta az énekesnő. Azóta felnőtt, változott a gondolkodásmódja, és kezdi megtalálni a saját irányát – ehhez azonban idő kellett.
A kritikák közül a negatívakat igyekezett kizárni, az építő jellegűeket átgondolta. Legmeghatóbb élményét egy sürgősségi orvoscsapattól kapta, akik munka közben nézték és szurkoltak neki: „Ez egy nagyon szívmelengető pillanat volt”. Származása miatt is érték támadások, de hangsúlyozta: „A származásomra nagyon büszke vagyok – székely vagyok, és ide tartozom” – szögezte le.
Bevallotta, volt idő, amikor félt, hogy eltűnik a figyelem középpontjából:
Volt bennem félelem, hogy nem vagyok elég jó, hogy ‘igaza lesz mindenkinek’. De ma már tudom: mindenkinek eljön az ideje, és én nem adtam fel
– vallotta be.
Sőt, előfordult, hogy „normális” munkát keresett volna, de mára tudja: ez az ő útja. A baráti köre stabil, és bárki mással ugyanúgy bánik – nem tapasztalta, hogy valaki csak a hírneve miatt közeledett volna hozzá.
Új dala, az "Ilyen lettem" új korszak kezdetét jelzi: „Ez egyfajta lezárás és vállalás is: ilyen voltam, és ilyen lettem – és ez rendben van” – vallotta be Berni. Idén érkezik még a CIGI is, izgalmas koncepcióval, Budapesten forgatott klippel. Nagy álma SISI-vel közös dalt készíteni, és Pásztor Annát is példaképének tartja: „Na, én is ilyen vagány szeretnék lenni idősebben!”– árulta el Berni.
A fiatal tehetség pedig a következőt tanácsolja a pályakezdőknek: „Tartsanak ki, csinálják őrülten, szenvedéllyel – és ami a legfontosabb: élvezzék”. Tudatosan kezeli az életét, a nyaralás helyett a karrierje van most a középpontban:
„Most inkább a munkára fókuszálok. Majd ha úgy érzem, megengedhetem magamnak, akkor jöhet a nyaralás is – de most a zenére koncentrálok" – zárta a gondolatait az énekesnő.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.