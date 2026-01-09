Épp 10 éve posztolt először Dudás Miki, első képén derűlátóan nézett a jövőbe

Január 5-én az otthonában találtak rá holtan a 34 éves világbajnok kajakozóra Dudás Mikire: mivel sikeres sportoló, majd rendszeres médiaszereplő volt, két kisgyerekkel, halála érthetően megrázta az országot. A hatóság eleinte kizárta az idegenkezűséget, de a soron kívül elrendelt boncolás során olyan sérüléseket állapítottak meg, amelyek miatt azóta halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

Dudás Miki tragédiája megrázta az egész országot (Fotó: TV2)

A kajakos 2016 januárjában bukkant fel az Instagramon, derűsen, optimistán mosolyog a kamerába, kajaklapátot fogva. Nem szerepelt még valóságshow-kban, szórakoztató műsorokban, vagy csak nagyon elvétve, viszonylag kevés kedvelés érkezett a fotójára: mindössze negyvenöt like, hisz országszerte nem volt még ismert.



Dudás Miki 20 év aktív sport után kiszállt a kajakból, és sok más sportolóhoz hasonlóan több tévéműsort vállalt: szerepelt a Farm VIP-ban, a Kalandra falban, a Nyerő Párosban, legutóbb a Sztárboxban. Rendszeres médiaszerepléseivel, kedves személyiségével sok ember rokonszenvét elnyerte, az Instagramon 25 ezren követték, amikor a drámai halála bekövetkezett.

Dudás Miki halála: édesanyja is sokkot kapott

A világbajnok kajakos 34 éves korában vesztette életét. Holttestére január 5-én találtak rá a rendőrök, miután felesége, Szigligeti Ivett bejelentést tett, miszerint nem éri el a párját. Halálhíre sokakat megdöbbentett, a hazai sztárok sorra búcsúztak tőle.

A rendőrség a tragédia kapcsán először azt nyilatkozta, közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják a halálát, azonban egy nappal később közölték, halált okozó testi sértés bűntette miatt bűnügyi eljárásba fordult át Dudás Miki tragédiája. Édesanyja, Klári pedig nemrég a Borsnak adott szívszorító interjújában beszélt arról, mennyire megviselte fia elvesztése.

Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni, most is csak nyugtatóval tudok létezni. Minden nap legalább egyszer beszéltünk és gyakran találkoztunk is, olyankor nem úgy, mint más gyerekek, hogy csak úgy odaköszönnek, ő odajött hozzám, és úgy ölelgetett, ahogy csak ő tudott. Beburkolt a hatalmas ölelésével, megpuszilgatott. Ő egy csupa szív, jólelkű gyermek volt már kiskorában is, aki imádott élni, nevetni! Biztos vagyok benne, hogy ő nem tett kárt magában! Imádta a gyerekeit, kislányával, Mancival igazi apa-lánya szerelem volt köztük, ő ment érte, értük minden nap az óvodába, bölcsibe, Mancika volt a mindene!

– nyilatkozta a Borsnak a sportoló édesanyja.