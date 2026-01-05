„Megdöbbentő, rettenetes” – Tóth Dávid összetört Dudás Miki halála miatt

Dudás Mikinek már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak a sportágban, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes is volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai világbajnokságon. A 2012-es londoni olimpián pedig hatodik helyezést ért el – emlékeztet cikkében a Bors.