„Megdöbbentő, rettenetes” – Tóth Dávid összetört Dudás Miki halála miatt

Tóth Dávid fel sem tudja fogni, hogy mi történhetett. A szövetségi kapitányt megrendítette Dudás Miki halála.

A világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozót, a magyar kajak szakág szövetségi kapitányát, Tóth Dávidot is mélyen megrendítette Dudás Miki elvesztése. Az egykori sportolóra egy XVIII. kerületi lakásban találtak rá, a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, a második emeleti lakást egy zárszakértő nyitotta ki.

34 évesen vesztette életét Dudás Miki
34 évesen vesztette életét Dudás Miki Fotó: Szabolcs László

Tóth Dávidot mélyen megrendítette Dudás Miki elvesztése

A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak

– nyilatkozta Tóth Dávid, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya.

Dudás Mikinek már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak a sportágban, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes is volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai világbajnokságon. A 2012-es londoni olimpián pedig hatodik helyezést ért el – emlékeztet cikkében a Bors.

 

