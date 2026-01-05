„Megdöbbentő, rettenetes” – Tóth Dávid összetört Dudás Miki halála miatt
Tóth Dávid fel sem tudja fogni, hogy mi történhetett. A szövetségi kapitányt megrendítette Dudás Miki halála.
A világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozót, a magyar kajak szakág szövetségi kapitányát, Tóth Dávidot is mélyen megrendítette Dudás Miki elvesztése. Az egykori sportolóra egy XVIII. kerületi lakásban találtak rá, a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, a második emeleti lakást egy zárszakértő nyitotta ki.
Tóth Dávidot mélyen megrendítette Dudás Miki elvesztése
A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak
– nyilatkozta Tóth Dávid, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya.
Dudás Mikinek már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak a sportágban, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes is volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai világbajnokságon. A 2012-es londoni olimpián pedig hatodik helyezést ért el – emlékeztet cikkében a Bors.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre