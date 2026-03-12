„Láttam már ilyet, és sosem felejtem el” – Egy orvos elárulta, mi az a három banális mozdulat, ami után soha többé nem kelsz fel

Az agyvérzés nem válogat: akkor üt be, amikor az agy egy részének vérellátása megszakad, vagy elpattan egy ér. Az eredmény? Oxigénhiány, elhaló agysejtek és egy életre szóló tragédia. Bár a magas vérnyomás és a dohányzás a legismertebb bűnösök, dr. Bing neurológus szerint léteznek olyan „rejtett gyilkosok” is, amikre eddig nem is gondoltál.

Az agyvérzés sokszor figyelmeztetés nélkül sújt le, de a megelőzés a mi kezünkben van (Fotó: Unsplash.com / unsplash.com – Képünk illusztráció)

Vigyázz a masszázspisztollyal, akár agyvérzést is okozhat!

Sokan imádják a masszázspisztolyt, mivel enyhíti a váll- és nyakfájdalmat, de az orvos szerint ez felér egy orosz rulettel.

Bárhol használom a testemen, de a nyakamhoz soha nem érek vele

– figyelmeztet a szakértő.

A nyak oldalán és hátulján futnak ugyanis azok az artériák, amik az agyat táplálják. Az agresszív ütögetés vagy az erős nyomás felsértheti az erek belső falát. Ez egy apró szakadást okozhat, ahol vérrög képződik, ami aztán egyenesen az agyba vándorol, és kész is a sztrók. Sőt, ha van egy eddig fel nem fedezett meszesedésed, a gép azt is leszakíthatja.

A fodrászszék halálos csapdája

Kevesen tudják, de létezik egy úgynevezett „szépségszalon-szindróma”. Ez akkor fordul elő, amikor a hajadat mossák, és a fejedet hosszú ideig hátrafeszítve tartod a mosókagyló felett.

Ilyenkor az erek megnyomódhatnak vagy megtörhetnek. Láttunk már olyat, hogy valaki a fodrásznál szédülni kezdett, elment a látása, majd sztrókot kapott a hátrafeszített nyak miatt

– mondja dr. Bing. Ha legközelebb a fodrásznál érzed, hogy zsibbadsz vagy szédülsz, ne udvariaskodj: azonnal szólj és emeld fel a fejed!

A „halálháromszög” a tüzet okádó pattanásokkal

A legdöbbenetesebb tiltólistás tétel a pattanások nyomkodása. Van egy terület az arcodon – az orrnyeregtől a száj sarkáig tartó háromszög –, amit a szakmában csak „halálháromszögként” emlegetnek.

Soha nem nyomkodok pattanást ezen a részen. Az itt futó vénák ugyanis közvetlen kapcsolatban állnak az agyhoz közeli mélyebb erekkel. Egy durva fertőzés befelé terjedhet, ami vérrögöt, agyi fertőzést vagy sztrókot okozhat

– figyelmeztet a neurológus a Mirror cikkében.