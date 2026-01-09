Oszvald Marika a hóhelyzetről vallott: „Nagyon szépen le volt takarítva az út, remek utam volt"

Az elmúlt napokban szinte egyik pillanatról a másikra változott meg Magyarország arca: hatalmas mennyiségű hó borította be az országot, ami egyszerre váltott ki örömöt, nosztalgiát és persze káoszt. A közösségi oldalakon sokan panaszkodtak - főleg a fővárosi - a közlekedésre, míg mások a tél valódi visszatérését ünnepelték. A közélet és a sztárvilág szereplői is sorra osztják meg a tapasztalataikat arról, hogyan élték meg az idei, szokatlanul nagy havazást. Oszvald Marika kifejezetten pozitívan nyilatkozott az időjárási helyzetről, és arról is beszélt, szerinte az ország jól vizsgázott.

Oszvald Marika unokája is örül a havazásnak, mivel hatalmasakat játszhat mamájával a kertben (Fotó: Szabolcs László)

Oszvald Marika fellépéseire igyekezve nem tapasztalt problémát

„Ritkán van mostanában Magyarországon havazás, pláne ilyen nagy. Nagyon örülök neki az unokám miatt, mint, ahogy sok más családosok is bizonyára boldogak” – fogalmazott a színművésznő, aki azt is elmondta, hogy a mindennapi teendőit sem akadályozta különösebben a hó:

Úton voltam most is, oda vissza rohangálok Budapest és Debrecen között. Egy előadásomra sietek...

– mesélte, majd hangsúlyozta, hogy a közlekedés meglepően zökkenőmentes volt: „Nagyon szépen le volt takarítva az út, remek utam volt” – tette hozzá Oszvald Marika.

A Normafát is ellepték a családok (Fotó: Gábor Zoltán)

Fogadalommentesen indult ezúttal is az éve

Oszvald Marika a János vitéz előadására sietett, amelyben nem is akármilyen szerepben láthatja őt a közönség: a darabban a gonosz mostohát alakítja. A beszélgetés során az új év kapcsán is megkérdeztük, ám kiderült, a fogadalmak világa távol áll tőle: „Nincsenek fogadalmaim, élem az életemet, ahogy tudom. Csak semmi hókuszpókusz...” – mondta határozottan.

Aurelio Dél-Magyarországról jelentett a hóhelyzetről

Hasonlóan nyugodt hangnemben számolt be közlekedési tapasztalatairól Aurelio Caversaccio is a minap a Ripost-nak.

Vidékiként jelentem, hogy Dél-Magyarország még állja a sarat, nem esett el a hóban, pedig itt is biztosan esett vagy 15 centi, és azzal még lehet keveset is mondok

– mondta nevetve. Aurelio szerint náluk a hó inkább lehetőséget jelent, mint problémát: elmondása alapján a térségben és a családjában is természetesen, sőt élményprogramként kezelik a havazást, ami nem pánikot, hanem közös élményeket hozott magával. Összességében úgy tűnik, a rendkívüli havazás nem bénította meg az országot, sokkal inkább próbára tette – kivéve a hóhelyzet miatt elesett Budapestet.