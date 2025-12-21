Oszvald Marika: Ma már csak a gyerekek és az unokák a fontosak

Kiskorában Oszvald Marika megszokta, hogy művészkörökben nem akkor jön a Mikulás és a Jézuska, amikor a naptár előírja! A szubrett szülei az operettműfaj csillagai voltak, ám a gyerekeiknek minden évben szép ünnepet varázsoltak – csak korábban a szokásosnál.

Oszvald Marika családja már nagyon várja az ünnepeket - Fotó: Szabolcs László / Monarchia Royal Luxury Christmas / hot! magazin

"Mindig gyönyörű karácsonyaink voltak" – emlékezett Oszvald Marika öccse, Oszvald Gyula.

"Harmincan vagy még többen tolongtunk a lakásban, mivel a szüleink azokat a kollégáikat is meghívták, akikről tudták, hogy amúgy egyedül lennének. Melegszívű, csodás emberek voltak, ma is hiányoznak!"

A művésznő a lánya karácsonyát is felejthetetlenné tette, most pedig az unokájáé a főszerep - Fotó: Szabolcs László / Monarchia Royal Luxury Christmas / hot! magazin

Oszvald Marika a hivatását alárendelte az anyaságának

A Budapesti Operettszínház művésznőjének életében akkortól vált még szebbé a karácsony, amikor anya lett. Krisztinát az első perctől odaadó szeretettel vette körül, a férjével együtt, akivel a válásuk után is barátságban, együtt nevelték tovább a lányukat. Marika még a hivatását is az anyaságának rendelte alá, hogy a kislányának olyan mesés gyerekkora legyen, amilyen neki és a testvérének volt hajdanán.

"Most is sokat dolgozom, karácsony két napján vagyok csak szabad" – mesélte Marika a hot! magazinnak.

"Aktív éveimben ezt az ünnepet mindig külföldön töltöttem, a színházzal léptünk fel. Ez így volt Kriszti születése után is, de akkor már őt is vittük magunkkal. A kocsi tetejére volt kötözve a fenyő, a csomagtartóban hűsölt a töltött káposzta, a hotelszobában ünnepeltünk. És ez így ment húsz éven át!"

Vince kedvéért az egész várost átszeli - Fotó: Szabolcs László / Monarchia Royal Luxury Christmas / hot! magazin

Oszvald Marika unokája, Vince rengeteg ajándékot kap

Marika három éve nagymama, így már nemcsak a karácsonyai, de minden napja szebb! Az unokája kedvéért átszeli a várost, csak hogy két próba közt bújócskázhasson, legózzon vele. A karácsonyi vásárlási listáján Vince foglalja el a fő helyet.

Ma már nincsenek nagy ajándékozások nálunk, csak a gyerekek és az unokák fontosak. Vince imád ajándékot kapni, el is halmozom rendesen! Hároméves, de már mindent értékel, a koránál jóval érettebb kisfiú

– mesélte az örökifjú nagymama.

"A fa alatti ajándékbontás után jön a nagy családi vacsora, amibe nálunk nem rokkan bele senki. Öt nővel a családban összedolgozunk: beosztjuk, hogy ki mit készít el az ünnepi asztalra. Sajnos idén megint eggyel kevesebben üljük körül a terített asztalt, de a gyerekeink és az unokáink kicsit kárpótolnak bennünket az eltávozottakért. Jó érzés arra gondolni, hogy ilyenkor a szívünkben ők is velünk ünnepelnek."