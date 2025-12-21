RETRO RÁDIÓ

Oszvald Marika: Ma már csak a gyerekek és az unokák a fontosak

Amíg legtöbben pihenéssel töltik a karácsonyt, a művészek munkával. Szórakoztatnak, örömmel és hálával – ahogy az ország kedvenc operettcsillaga, Oszvald Marika is!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 19:00
Oszvald Marika karácsony család

Kiskorában Oszvald Marika megszokta, hogy művészkörökben nem akkor jön a Mikulás és a Jézuska, amikor a naptár előírja! A szubrett szülei az operettműfaj csillagai voltak, ám a gyerekeiknek minden évben szép ünnepet varázsoltak – csak korábban a szokásosnál. 

Oszvald Marika: "Ma már csak a gyerekek és az unokák a fontosak" - METRO
Oszvald Marika családja már nagyon várja az ünnepeket - Fotó: Szabolcs László / Monarchia Royal Luxury Christmas / hot! magazin

"Mindig gyönyörű karácsonyaink voltak" – emlékezett Oszvald Marika öccse, Oszvald Gyula.

"Harmincan vagy még többen tolongtunk a lakásban, mivel a szüleink azokat a kollégáikat is meghívták, akikről tudták, hogy amúgy egyedül lennének. Melegszívű, csodás emberek voltak, ma is hiányoznak!"

Oszvald Marika: "Ma már csak a gyerekek és az unokák a fontosak" - METRO
A művésznő a lánya karácsonyát is felejthetetlenné tette, most pedig az unokájáé a főszerep - Fotó: Szabolcs László / Monarchia Royal Luxury Christmas / hot! magazin

Oszvald Marika a hivatását alárendelte az anyaságának 

A Budapesti Operettszínház művésznőjének életében akkortól vált még szebbé a karácsony, amikor anya lett. Krisztinát az első perctől odaadó szeretettel vette körül, a férjével együtt, akivel a válásuk után is barátságban, együtt nevelték tovább a lányukat. Marika még a hivatását is az anyaságának rendelte alá, hogy a kislányának olyan mesés gyerekkora legyen, amilyen neki és a testvérének volt hajdanán. 

"Most is sokat dolgozom, karácsony két napján vagyok csak szabad" – mesélte Marika a hot! magazinnak.

"Aktív éveimben ezt az ünnepet mindig külföldön töltöttem, a színházzal léptünk fel. Ez így volt Kriszti születése után is, de akkor már őt is vittük magunkkal. A kocsi tetejére volt kötözve a fenyő, a csomagtartóban hűsölt a töltött káposzta, a hotelszobában ünnepeltünk. És ez így ment húsz éven át!"

Oszvald Marika: "Ma már csak a gyerekek és az unokák a fontosak" - METRO
Vince kedvéért az egész várost átszeli - Fotó: Szabolcs László / Monarchia Royal Luxury Christmas / hot! magazin

Oszvald Marika unokája, Vince rengeteg ajándékot kap

Marika három éve nagymama, így már nemcsak a karácsonyai, de minden napja szebb! Az unokája kedvéért átszeli a várost, csak hogy két próba közt bújócskázhasson, legózzon vele. A karácsonyi vásárlási listáján Vince foglalja el a fő helyet.

Ma már nincsenek nagy ajándékozások nálunk, csak a gyerekek és az unokák fontosak. Vince imád ajándékot kapni, el is halmozom rendesen! Hároméves, de már mindent értékel, a koránál jóval érettebb kisfiú

 – mesélte az örökifjú nagymama. 

"A fa alatti ajándékbontás után jön a nagy családi vacsora, amibe nálunk nem rokkan bele senki. Öt nővel a családban összedolgozunk: beosztjuk, hogy ki mit készít el az ünnepi asztalra. Sajnos idén megint eggyel kevesebben üljük körül a terített asztalt, de a gyerekeink és az unokáink kicsit kárpótolnak bennünket az eltávozottakért. Jó érzés arra gondolni, hogy ilyenkor a szívünkben ők is velünk ünnepelnek."

hot! magazin
Az e heti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz! - Fotó: hot! magazin

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu