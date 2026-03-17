„Csak egy mozdulat, és eltűnnek a karikák” – Anne Hathaway elárulta a trükköt, amivel mindenki frissebbnek tűnik az Oscaron!

Sokan találgatták, mi a titka a 43 éves világsztárnak, aki ragyogott a vasárnapi gálán. Most kiderült: nem méregdrága krémről vagy sebészi beavatkozásról van szó, ezt te is megcsinálhatod otthon!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 21:15
Anne Hathaway fiatalság Oscar-gála

Bár a 2026-os Oscar-gála vörös szőnyege tele volt lélegzetelállító ruhákkal, Anne Hathaway megjelenése mellett senki nem tudott szó nélkül elmenni. Az ördög Pradát visel 2. sztárja nemcsak a Valentino estélyijével hódított, hanem azzal a frissességgel is, amit még a legprofibb sminkesek is irigyelnének. A színésznő most az Instagramon rántotta le a leplet a nagy titokról: elárulta, mi az az ingyenes „csodafegyver”, amitől azonnal éberebbnek és feszesebbnek tűnik az arca.

Anne Hathaway bebizonyította, hogy egy egyszerű trükkel is éveket fiatalodhat az ember Fotó: Northfoto / hot! magazin

Anne Hathaway láthatatlan arcplasztikája: Titkos copfok a tincsek alatt

Hathaway egy kulisszák mögötti videót osztott meg a készülődésről, ahol a sztárfodrászával, Orlando Pitával mutatták be a „láthatatlan arcplasztikát”. A módszer pofonegyszerű: a fodrász két apró fonatot készített a színésznő halántékánál, majd ezeket hátrahúzva szorosan rögzítette a tarkójánál. A ráomló hajkorona pedig tökéletesen eltakarta a kis „csalást”.

Na, jöhet a dobpörgés, Orlo, mutasd meg a titkunkat!

– mondta nevetve a színésznő a felvételen.

A végeredmény? A szoros fonatok mechanikusan megemelték a szemöldökvonalat és a szemkörnyéket, így Hathaway pillanatok alatt úgy nézett ki, mintha tíz órát aludt volna.

És máris sokkal éberebbnek tűnsz. Ez a trükk!

– poénkodott Anne.

Köszönöm, Emily!

Kiosztották a divatpápát

A gála nemcsak a szépségtippek, hanem a hatalmas poénok miatt is emlékezetes marad. Hathaway a pódiumon az igazi divatpápával, Anna Wintourral közösen adta át a legjobb jelmeznek járó díjat. A páros végig a készülő Az ördög Pradát visel 2. című filmre utalgatott, hiszen a filmbéli kegyetlen főszerkesztőt, Miranda Priestley-t eredetileg Wintourról mintázták.

Hathaway nem félte megkérdezni a Vogue rettegett vezérétől: „Anna, csak kíváncsiságból, mi a véleményed a mai ruhámról?”

Wintour a tőle megszokott faarccal csak ennyit válaszolt: „És a jelöltek pedig...”

A legnagyobb nevetést azonban az váltotta ki, amikor Wintour szándékosan összekeverte a színésznőt a filmbéli riválisával, és csak annyit mondott neki: „Köszönöm, Emily!” – utalva arra a poénra, hogy a filmben a főszerkesztő sosem jegyezte meg az asszisztensei nevét –írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
