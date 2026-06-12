Kezdődik az Ünnepi Könyvhét – ezek a programok

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) által szervezett esemény vasárnapig várja az irodalom szerelmeseit – nem csak Budapesten! Az alábbiakban összegyűjtöttük az Ünnepi Könyvhét legfontosabb tudnivalóit és a legizgalmasabb programokat.

Ünnepi Könyvhét: mutatjuk a helyszíneket és néhány főbb programot is (Fotó: Mediaworks archívum)

Ez lesz a 97. Ünnepi Könyvhét

Az Ünnepi Könyvhét hagyományosan a hazai könyvkultúra legrangosabb szabadtéri rendezvénye, amely idén már a 97. alkalommal nyitotta meg kapuit. A rendezvénynek a már jól megszokott budapesti helyszínek adnak otthont: a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területe telik meg pavilonokkal és élettel. A három helyszínen több mint 170 kiállító várja az érdeklődőket, a látogatók pedig közel ezer dedikálás, pódiumbeszélgetések, könnyűzenei koncertek és könyvbemutatók közül válogathatnak.

Ilyen programok lesznek a Vörösmarty téren

A központi helyszínnek számító Vörösmarty téren június 11-én, csütörtökön 16 órakor a Tűzoltózenekar térzenés felvonulása után dr. Gál Katalin, az MKKE elnöke mellett David Szalay Booker-díjas író mondott beszédet, majd átadták a rangos Szép Magyar Könyv 2025 verseny díjait, ahol a legszínvonalasabb kivitelezésű hazai köteteket ismerték el. A hétvége folyamán aztán a színpadon egymást váltják a fellépők: