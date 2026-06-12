Kezdődik az Ünnepi Könyvhét – ezek a programok
Június 14-éig ismét a könyveké és a kulturális találkozásoké lesz a főszerep Budapest belvárosában. Elkezdődött ugyanis az Ünnepi Könyvhét. Mutatjuk, hol és milyen programok lesznek a rendezvény keretein belül!
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) által szervezett esemény vasárnapig várja az irodalom szerelmeseit – nem csak Budapesten! Az alábbiakban összegyűjtöttük az Ünnepi Könyvhét legfontosabb tudnivalóit és a legizgalmasabb programokat.
Ez lesz a 97. Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi Könyvhét hagyományosan a hazai könyvkultúra legrangosabb szabadtéri rendezvénye, amely idén már a 97. alkalommal nyitotta meg kapuit. A rendezvénynek a már jól megszokott budapesti helyszínek adnak otthont: a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területe telik meg pavilonokkal és élettel. A három helyszínen több mint 170 kiállító várja az érdeklődőket, a látogatók pedig közel ezer dedikálás, pódiumbeszélgetések, könnyűzenei koncertek és könyvbemutatók közül válogathatnak.
Ilyen programok lesznek a Vörösmarty téren
A központi helyszínnek számító Vörösmarty téren június 11-én, csütörtökön 16 órakor a Tűzoltózenekar térzenés felvonulása után dr. Gál Katalin, az MKKE elnöke mellett David Szalay Booker-díjas író mondott beszédet, majd átadták a rangos Szép Magyar Könyv 2025 verseny díjait, ahol a legszínvonalasabb kivitelezésű hazai köteteket ismerték el. A hétvége folyamán aztán a színpadon egymást váltják a fellépők:
- Pénteken Schuster Lóránt és Mező Gábor politikai-történelmi témájú beszélgetése indítja a napot, és a fotóművészet kedvelői is láthatnak egy exkluzív albumbemutatót. A napot 20 órától a Tárkány Művek különleges, népzenét és jazzt ötvöző koncertje zárja.
- Szombaton a családoké és a slágertémáké lesz a főszerep. Délelőtt a 100 éve született Janikovszky Éva szövegeiből látható zenés előadás, délután pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében megvalósuló Budapest Olvas Flashmob várja az embereket Makranczi Zalán, Tóth Vera és Steigervald Krisztián közreműködésével. Emellett szó lesz a mesterséges intelligencia pszichológiai hatásairól Szondy Mátéval, a true crime műfaj kulisszatitkairól, este pedig egy meglepetéskoncert koronázza meg a napot.
- Vasárnap aztán olyan közismert személyiségekkel találkozhatunk a színpadon, mint a 90 éves Szilágyi János és Rónai Egon, Pajor Tamás, valamint Szikora Róbert. A fiatalabb korosztályt a Pozsonyi Pagony új antológiáinak bemutatója várja, a programot pedig Tombor Zoltán fotóalbumának bemutatója zárja.
Nem csak a fővárosban várják a látogatókat
A budapesti eseményekkel párhuzamosan számos vidéki városban is tartanak könyvheti programokat, felolvasásokat, könyvbemutatókat és közönségtalálkozókat. Idén többek között az alábbi településeken találkozhatnak a helyi olvasók a kortárs magyar irodalom legfrissebb újdonságaival: Debrecen, Nagykőrös, Békéscsaba, Püspökladány, Szeged, Veszprém, Kecskemét, Gyula, Körmend, Győr, Törökszentmiklós, Vác, Miskolc, Balatonfüred, Szentendre, Gödöllő, Ózd, Gyöngyös, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Dunaújváros, Balassagyarmat és Nagykanizsa. A részletes könyvheti újdonságokról és a pontos menetrendről, programokról a helyszínen beszerezhető nyomtatott Könyvheti Prospektusból, vagy a rendezvény hivatalos weboldalán lehet tájékozódni.
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