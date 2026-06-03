Szenzációs felfedezés: 1,6 millió év után megfejtették az Édenkert folyójának titkát

A tudósok szerint végre megfejtették a Biblia Édenkertjéhez kapcsolódó legendás folyó körül forrongó, több mint egymillió éves rejtélyt. Az Eufrátesz folyót a Teremtés könyve említi, mint Ádám és Éva paradicsomi otthonán átfolyó négy szent folyó egyikét. Azonban annak ellenére, hogy a Szentírásban főszerepet játszott, a szakértők évtizedekig törték a fejüket azon, hogy valójában hogyan alakult ki ez az ikonikus 3000 kilométer hosszú folyó. Egy kutatócsoport most azt állítja, hogy megoldotta ezt az ősi rejtélyt, és ezzel átírja a történelemkönyveket azzal, hogy először térképezi fel a folyó titkos múltját.

Megfejtették az Édenkert folyójának 1,6 millió éves rejtélyét / Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

Két folyóból született meg az Édenkert folyója

Az Eufrátesz valódi eredete generációk óta mélyen eltemetve maradt az ősi iszaprétegek alatt, és több millió évnyi heves tektonikai elmozdulások rejtették el. A rejtély megoldása érdekében a tudósok szeizmikus képalkotást, műholdas nyomkövetést, geológiai térképzést és a Földközi-tenger fenekéről kinyert mélytengeri üledéket használtak.

Elemzésükből kiderült, hogy két egymástól teljesen független óriási folyó, a Paleo-Karasu és a Paleo-Murat, szelte át egykor azt a területet, amelyet ma Törökországként és Szíriaként ismerhetünk. Körülbelül 1,6 millió évvel ezelőtt, egy hatalmas geológiai átrendeződés során ütköztek össze. A két óriásfolyó akkor irányt változtatott, és összeforrottak a mai Eufrátesz folyóként.

Az Eufrátesz Nyugat-Ázsia leghosszabb folyója, amely a híres „Termékeny Félholdon” kanyarog át. A legendás régiót széles körben a civilizáció bölcsőjének is nevezik.

A felfedezés előtt számos elmélet látott napvilágot a folyó keletkezéséről. Egyes szakértők szerint a folyó kezdetben egy magányos patak volt, amely a Földközi-tengerbe vagy az ősi török tavakba ömlött, míg mások úgy vélték, hogy az Arab-félszigeten torkollott. Ám most a Nature Geoscience folyóiratban megjelent új tanulmány azonban teljesen cáfolta ezeket a régi elméleteket - számolt be róla a Daily Star.