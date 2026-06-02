Hihetetlen felfedezést tettek a régészek: megtalálták Noé bárkáját

Forradalmi radaros felfedezést tettek az Ararát-hegynél. Csúcstechnológiával bukkantak rá Noé bárkájának maradványaira.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 07:00
szentírás törökország mózes noé ararát - hegy

Régészek és kutatók földbehatoló radaros technológiát alkalmaztak annak a helynek a behatárolására, amelyről úgy vélik, hogy Noé bárkájának maradványai lehetnek a törökországi Ararát-hegy közelében. A vizsgálatok a felszín alatt lenyűgöző bibliai bizonyítékokat tártak fel.

Megvan Noé bárkája? Elképesztő, mit találtak a föld alatt 
A régészek úgy vélik: megtalálták Noé bárkájának maradványait Törökországban

A Szentírás szerint ez a hatalmas hajó mentette meg az emberiséget és az összes állatfajt egy pusztító özönvíztől több mint 4300 évvel ezelőtt. Az Ararát-hegy közelében található Durupinar-formációt vizsgáló amerikai kutatócsoport most olyan szögletes szerkezetekre és egy mélyen, a hegy alatt eltemetett üregre utaló bizonyítékokat tárt fel.

Andrew Jones, a Noah’s Ark Scans független kutatója földbehatoló radart (GPR) használt annak észlelésére, ami a formáció közepén átvágó, mintegy 4 méter hosszú járatnak tűnt. A régészeket megdöbbentette a felfedezés, amely döntő bizonyítékot nyújt Noé bárkájával kapcsolatban. A csapat GPR-adatainak elemzése alapján úgy tűnik, hogy a hajó egész területén központi és oldalsó folyosókat vagy átjárókat azonosítottak. A vizsgálatok emellett három különálló réteget is feltártak a felszín alatt, ami egybeesik a három fedélzettel rendelkező bárkáról szóló bibliai leírással.

A Mózes első könyve 6:16 így szól: „Csinálj tetőt a bárkának, és fejezd be egy könyöknyivel feljebb, és helyezd el a bárka ajtaját az oldalán. Csináld alsó, második és harmadik fedélzettel.”

Andrew Jones kutató így magyarázta: „Nem számítunk egy teljesen épségben megmaradt szerkezetre. Ami fellelhető, az egy kémiai lenyomat, a talajban rejtőző fadarabok, valamint egy egykori terem körvonalai.”

A Durupinar-formáció mindössze 29 kilométerre fekszik az Ararát-hegytől, Törökország legmagasabb hegyétől, délre, és a modern civilizáció alig egy évszázada ismeri fel. A jelentések szerint 1948 májusában súlyos viharok és szeizmikus aktivitás erodálta a fedő üledéket, felfedve a titokzatos képződményt, amelyet később egy kurd pásztor fedezett fel.

A Szentírás szerint Noé bárkája az „Ararát hegyein” állt meg egy pusztító, 150 napos özönvíz után, amely elpusztította az összes élőlényt, amelyet a fa hajó nem védett meg. A képződmény egy hegycsúcs közelében található, amelynek vonalai feltűnő hasonlóságot mutatnak a bárka leírt méreteivel és szerkezetével.

Azonban az a feltevés, hogy a bárka az Ararát-hegyen állt meg, évszázadok óta heves vitákat vált ki. Míg egyes tudósok a képződményt természetes geológiai jelenségnek tekintik, mások továbbra is meg vannak győződve arról, hogy valami sokkal figyelemreméltóbb dologra utal, számolt be róla a Daily Star.

 

