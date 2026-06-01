Kidobott egy macskát, életre szóló büntetést kapott az állatkínzó
Nem tudott magyarázatot adni. Azóta százszor is megbánta tettét az állatkínzó.
Remeteként éli mindennapjait az a nő, aki tettével az egész további életét megpecsételte. Vírusként terjedt az állatkínzó cselekedetéről 15 éve készült videó az interneten – azóta sem teszi zsebre, amit a kegyetlensége miatt kap.
Szétszedte a közvélemény az állatkínzót
Elviselhetetlenné vált a nemzetközi figyelem az állatkínzó számára, akinek felvétele 2010-ben vált virálissá az interneten. A felvétel akkora port kavart, hogy modernkori boszorkányüldözés vette kezdetét.
Minden azzal kezdődött, hogy a nő odament egy macskához az utcán, majd szelíden megsimogatta. Ám a történet ezután váratlan fordulatot vett.
A nő meglepő sebességgel felkapta az állatot, felnyitotta a közeli kuka tetejét, majd a macskát annak mélyére dobta.
Tette után a nő közönyösen elsétált, mintha mi sem történt volna. A Lola nevű cirmos macska 15 órán át tartózkodott a kuka mélyén, a 45 éves Mary Bale pedig – aki kidobta a macskát – azt állította, hogy csak poénból dobta ki az állatot, majd semmitmondóan megjegyezte: „Ez csak egy macska”. Bár korábban nem érdekelte a dolog, a nő mégis annyi támadást kapott, hogy visszahúzódóvá vált, elzárkózott a külvilágtól, de hiába – mind a mai napig széles körben csak „macskakukás nőként” ismerik. Ami pedig Lolát, a cirmos macskát illeti: bár a vírusszerűen terjedő videóban ő volt az áldozat, szerencsére hosszú és boldog életet élt, és körülbelül öt évvel ezelőtt múlt ki. A Coventryből származó Mary Bale élete azonban örökre megváltozott. A nő azt állítja, nem érti, miért váltott ki ekkor felháborodást az interneten.
Tényleg nem értem, miért kerített mindenki ekkora feneket ennek a dolognak! Ez csak egy macska
– idézi szavait a Daily Star.
A nő azon az ominózus napon meglátta a sétáló macskát, majd odament megsimogatni. Hogy azután mi történt, arról így nyilatkozott: „Nem tudom, mi ütött belém, de hirtelen az jutott eszembe, hogy vicces lenne berakni a kukába, ami pont mellettem volt. Poénból csináltam, mert azt hittem, vicces lesz. Meg sem fordult a fejemben, hogy ott ragad. Arra számítottam, hogy majd kimászik a kukából.”
Mary Bale nem érti az emberek reakcióit, elmondása szerint semmilyen érzelem nem fűzi az állatokhoz, igaz, azokkal sincs baja, akik háziállatokat tartanak. Bár a tettét azóta már megbánta, azt nem tartja igazságosnak, hogy ekkora utálat követi miatt őt. Mivel a Facebookon már többen is a halálát kívánták, kénytelen volt visszavonni korábbi kijelentéseit, és félreértésnek, hibának nevezte az esetet.
Mary Bale azóta már bocsánatot kért a cselekedetéért és míg mások elítélték őt, addig volt olyan, aki együttérzett vele, pár szomszéd szerint nehéz időszakon ment keresztül Mary édesapja haldoklása miatt. Végül 250 fontra büntették állatkínzás miatt. Ügyvédje szerint Mary Bale már megfizette pillanatnyi cselekedete árát.
