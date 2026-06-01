Kidobott egy macskát, életre szóló büntetést kapott az állatkínzó

Remeteként éli mindennapjait az a nő, aki tettével az egész további életét megpecsételte. Vírusként terjedt az állatkínzó cselekedetéről 15 éve készült videó az interneten – azóta sem teszi zsebre, amit a kegyetlensége miatt kap.

Bántalmazott egy macskát az állatkínzó, úgy tűnik, élete végéig vezekelhet

Szétszedte a közvélemény az állatkínzót

Elviselhetetlenné vált a nemzetközi figyelem az állatkínzó számára, akinek felvétele 2010-ben vált virálissá az interneten. A felvétel akkora port kavart, hogy modernkori boszorkányüldözés vette kezdetét.

Minden azzal kezdődött, hogy a nő odament egy macskához az utcán, majd szelíden megsimogatta. Ám a történet ezután váratlan fordulatot vett.

A nő meglepő sebességgel felkapta az állatot, felnyitotta a közeli kuka tetejét, majd a macskát annak mélyére dobta.

Tette után a nő közönyösen elsétált, mintha mi sem történt volna. A Lola nevű cirmos macska 15 órán át tartózkodott a kuka mélyén, a 45 éves Mary Bale pedig – aki kidobta a macskát – azt állította, hogy csak poénból dobta ki az állatot, majd semmitmondóan megjegyezte: „Ez csak egy macska”. Bár korábban nem érdekelte a dolog, a nő mégis annyi támadást kapott, hogy visszahúzódóvá vált, elzárkózott a külvilágtól, de hiába – mind a mai napig széles körben csak „macskakukás nőként” ismerik. Ami pedig Lolát, a cirmos macskát illeti: bár a vírusszerűen terjedő videóban ő volt az áldozat, szerencsére hosszú és boldog életet élt, és körülbelül öt évvel ezelőtt múlt ki. A Coventryből származó Mary Bale élete azonban örökre megváltozott. A nő azt állítja, nem érti, miért váltott ki ekkor felháborodást az interneten.

Tényleg nem értem, miért kerített mindenki ekkora feneket ennek a dolognak! Ez csak egy macska

– idézi szavait a Daily Star.

A nő azon az ominózus napon meglátta a sétáló macskát, majd odament megsimogatni. Hogy azután mi történt, arról így nyilatkozott: „Nem tudom, mi ütött belém, de hirtelen az jutott eszembe, hogy vicces lenne berakni a kukába, ami pont mellettem volt. Poénból csináltam, mert azt hittem, vicces lesz. Meg sem fordult a fejemben, hogy ott ragad. Arra számítottam, hogy majd kimászik a kukából.”