Életveszélyes állapotban mentették ki a férfit az összeomlott épület romjai alól Székesfehérváron
Sokkoló részletek derültek ki. Bontás közben omlott össze a négyemeletes irodaépület Székesfehérváron.
Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes - közölte a hétfői mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka.
Dráma Székesfehérváron: A romok alá szorult egy ember
Jackovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával.
Leomlott egy négy emeletes épület Székesfehérváron a Takarodó utcában, egy személy a romok alatt rekedt. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett, több speciális kutatómentő egység is a helyszínre érkezett. A tűzoltók munkáját erőgépek is segítik
– nyilatkozta a Borsnak Ribi Márk, a Katasztrófavédelem helyettes szóvivője.
