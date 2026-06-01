Életveszélyes állapotban mentették ki a férfit az összeomlott épület romjai alól Székesfehérváron

Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes - közölte a hétfői mentést követően Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka.

Dráma Székesfehérváron: A romok alá szorult egy ember

Forrás: MTI/Vasvári Tamás

Jackovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával.

Leomlott egy négy emeletes épület Székesfehérváron a Takarodó utcában, egy személy a romok alatt rekedt. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók mellett, több speciális kutatómentő egység is a helyszínre érkezett. A tűzoltók munkáját erőgépek is segítik

– nyilatkozta a Borsnak Ribi Márk, a Katasztrófavédelem helyettes szóvivője.