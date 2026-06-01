Szoboszlai erre is szakított időt, körbejárta régi otthonát – Videó
A magyar klasszis már példaképként tért vissza egykori klubjához. Szoboszlai Dominiket imádják a Red Bull Salzburgnál.
Szoboszlai Dominik vasárnap gyakorlatilag ellopta a show-t a Kopaszi-gáton rendezett Red Bull Four 2 Score országos döntőjén, amikor feleségével egy fekete Lamborghiniből kiszállva köszöntötte a rajongókat. Nem ez volt azonban az egyetlen energiaitalgyártóhoz köthető szereplése a hétvégén: a Red Bull Salzburg közösségi oldalán is feltűnt.
Szoboszlai Dominik újra Salzburgban
Vissza oda, ahol minden elkezdődött
– írta az osztrák klub egy Instagram-videó mellé, amely Szoboszlai Dominik a klub edzőközpontjában tett látogatásának legemlékezetesebb pillanatait mutatja be.
A magyar középpályás még a múlt héten visszatért korábbi együtteséhez, ahol pályafutása annak idején igazán beindult. Bejárta a salzburgi edzőközpontot, régi ismerőseivel – köztük közeli barátjával, Alex Walke kapusedzővel – is találkozott, végül pedig a klub utánpótlás játékosaival is időt töltött, akiknek készségesen adott autogramot.
A magyar válogatott csapatkapitánya több felvételen is széles mosollyal látható, ami jól tükrözi, hogy örömmel emlékszik vissza az Ausztriában töltött időszakra.
Szoboszlai először a Salzburg fiókcsapatában, a Lieferingben játszott a 2017–18-as idényben, de már ekkor is bemutatkozott a nagycsapatnál. A középpályás ezután 2018 és 2021 szerepelt a Salzburgnál, ezalatt 83 mérkőzésen 26 gól és 34 gólpassz a mérlege.
