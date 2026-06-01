Tudod, mitől fehér a tej? Derítsd ki a kvízünkkel!

A tej világnapját 2001 óta június 1-jén tartják. Lássuk, mit tudsz a tejről! Tudod például, hogy mitől fehér?

„Jó lesz helyetted énnékem a tej” – mit tudsz erről a fontos élelmiszerről?

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet 2001-ben ezt a napot, június 1-jét választotta world milk day, azaz a tej világnapja megünneplésére. Ennek célja, hogy felhívja a figyelmet a tej és a tejtermékek fontosságára. Ez a nap lehetőséget teremt arra, hogy jobban megismerjük ezt az értékes élelmiszert.

A tej az emberiség egyik legrégebben fogyasztott tápláléka. Sok olyan összetevőt tartalmaz, amely a testünk egészségét segíti, például a fogakat és a csontokat. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt javasolt a fogyasztása.

A tejből számos népszerű élelmiszer készül, mint a sajt, a joghurt, a kefir, a túró és a vaj. Ezek valamennyi háztartásban fontos részét képezik a mindennapi étkezésnek.

A tej világnapja a tejtermelés jelentőségére is emlékeztet. Ez az iparág megannyi gazdálkodónak, feldolgozónak és kereskedőnek biztosít munkát, ugyanakkor nekik köszönhetjük, hogy az asztalunkra kerülhet ez a sokféle tejtermék.

Ezen a napon számos országban rendeznek ismeretterjesztő programokat, kóstolókat és egészségnapokat, amelyek célja a tudatos táplálkozás népszerűsítése. A tej világnapja így nemcsak egy élelmiszerről szól, hanem az egészséges életmód, a fenntartható mezőgazdaság és a közösségek összefogásának ünnepe is.

Lássuk, mennyire vagy képben a tej és a tejtermékek világában!