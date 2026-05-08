Kvíz: Mitől barna a tojás, mi a laktóz? 10 kérdés az élelmiszerekről, amit kevesen tudnak

Nap mint nap fogyasztunk olyan élelmiszereket, amelyekről azt hisszük, jól ismerjük őket. Tejet öntünk a kávéba, tojást sütünk reggelire, sajtot teszünk a szendvicsbe, mégis rengeteg tévhit és félreértés kering az alapanyagok körül. Sokan például meg vannak győződve arról, hogy a barna tojás egészségesebb a fehérnél, vagy hogy a barna cukor sokkal jobb választás, mint a hagyományos kristálycukor. A valóság azonban sokszor egészen más. Teszteld tudásodat egy fejtörő kvízzel!

Kvíz: Mennyit tudsz valójában a mindennapi élelmiszerekről?

A tojás színe például egyáltalán nem a minőségétől függ. A barna és a fehér tojás között nincs jelentős tápértékbeli különbség, a héj színét egyszerűen a tyúk fajtája határozza meg. A vöröses tollú tyúkok általában barna, a fehér tollúak pedig fehér tojást tojnak. Az emberek mégis hajlamosak azt hinni, hogy a barna tojás természetesebb vagy egészségesebb, pedig ez inkább marketing és megszokás kérdése.

Hasonlóan sok a félreértés a laktóz körül is. A laktóz valójában tejcukor, amely természetes módon megtalálható a tejben és a tejtermékekben. A szervezet egy laktáz nevű enzim segítségével bontja le. Ha ebből az enzimből kevés termelődik, akkor alakul ki a laktózérzékenység, amely puffadást, hasi fájdalmat és emésztési problémákat okozhat. Emiatt ma már egyre többen keresik a laktózmentes termékeket, amelyekből az említett cukrot lebontott formában tartalmazzák.

Az élelmiszerek mögött sokszor egészen érdekes kémiai folyamatok állnak. Az alma barnulása például oxidáció miatt következik be: amikor a gyümölcs húsát levegő éri, enzimek reakcióba lépnek az oxigénnel. A hagyma azért csípi a szemünket, mert felvágáskor kénes vegyületek szabadulnak fel. A lyukas sajtokban pedig baktériumok által termelt gázok alakítják ki a jól ismert üregeket.

Sokakat meglep az is, hogy a méz megfelelő tárolás mellett szinte korlátlan ideig eltartható. Alacsony víztartalma miatt a baktériumok nem tudnak benne elszaporodni. Régészek több ezer éves, még mindig fogyasztható mézet is találtak már.