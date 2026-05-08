Kvíz: Mitől barna a tojás, mi a laktóz? 10 kérdés az élelmiszerekről, amit kevesen tudnak

Nap mint nap fogyasztunk olyan élelmiszereket, amelyekről azt hisszük, mindent tudunk, pedig rengeteg meglepő tény és tévhit kapcsolódik hozzájuk. Most egy izgalmas kvíz segítségével tesztelheted, mennyire vagy otthon a tojás, a tej vagy éppen a méz világában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 09:30
Nap mint nap fogyasztunk olyan élelmiszereket, amelyekről azt hisszük, jól ismerjük őket. Tejet öntünk a kávéba, tojást sütünk reggelire, sajtot teszünk a szendvicsbe, mégis rengeteg tévhit és félreértés kering az alapanyagok körül. Sokan például meg vannak győződve arról, hogy a barna tojás egészségesebb a fehérnél, vagy hogy a barna cukor sokkal jobb választás, mint a hagyományos kristálycukor. A valóság azonban sokszor egészen más. Teszteld tudásodat egy fejtörő kvízzel

Élelmiszer-kvíz: Te tudod, miért barnul meg az alma, vagy mirt lyukas a sajt? Vajon honnan tudod mi tartalmaz laktózt vagy gabonát? Ebben a kvízben érdekes válaszokra bukkanhatsz! (Fotó: Pexels, illusztráció) 

Kvíz: Mennyit tudsz valójában a mindennapi élelmiszerekről?

A tojás színe például egyáltalán nem a minőségétől függ. A barna és a fehér tojás között nincs jelentős tápértékbeli különbség, a héj színét egyszerűen a tyúk fajtája határozza meg. A vöröses tollú tyúkok általában barna, a fehér tollúak pedig fehér tojást tojnak. Az emberek mégis hajlamosak azt hinni, hogy a barna tojás természetesebb vagy egészségesebb, pedig ez inkább marketing és megszokás kérdése.

Hasonlóan sok a félreértés a laktóz körül is. A laktóz valójában tejcukor, amely természetes módon megtalálható a tejben és a tejtermékekben. A szervezet egy laktáz nevű enzim segítségével bontja le. Ha ebből az enzimből kevés termelődik, akkor alakul ki a laktózérzékenység, amely puffadást, hasi fájdalmat és emésztési problémákat okozhat. Emiatt ma már egyre többen keresik a laktózmentes termékeket, amelyekből az említett cukrot lebontott formában tartalmazzák.

Az élelmiszerek mögött sokszor egészen érdekes kémiai folyamatok állnak. Az alma barnulása például oxidáció miatt következik be: amikor a gyümölcs húsát levegő éri, enzimek reakcióba lépnek az oxigénnel. A hagyma azért csípi a szemünket, mert felvágáskor kénes vegyületek szabadulnak fel. A lyukas sajtokban pedig baktériumok által termelt gázok alakítják ki a jól ismert üregeket.

Sokakat meglep az is, hogy a méz megfelelő tárolás mellett szinte korlátlan ideig eltartható. Alacsony víztartalma miatt a baktériumok nem tudnak benne elszaporodni. Régészek több ezer éves, még mindig fogyasztható mézet is találtak már.

A hétköznapi élelmiszerek tehát jóval izgalmasabbak, mint elsőre gondolnánk. A konyhában zajló folyamatok mögött biológia, kémia és hosszú évszázadok tapasztalata rejtőzik. Minél többet tudunk arról, mit eszünk, annál tudatosabban választhatunk az üzletek polcairól. Teszteld tudásodat, nézd meg mennyire vagy otthon az élelmiszerek világában! 

1. Mitől barna egy tojás héja?
2. Mi a laktóz?
3. Miért csíp a hagyma vágáskor?
4. Melyik vitaminból tartalmaz sokat a sárgarépa?
5.  Mitől puffad meg a kenyértészta?
6. Mi a méz egyik különlegessége?
7. Miért zöldülhet meg a burgonya?
8.  Melyik ital készül erjesztéssel?
9. Mit jelent az, hogy egy termék „teljes kiőrlésű”?
10. Mi okozza a csípős paprika erejét?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
