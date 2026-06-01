Élményből tragédia: meghalt egy 13 éves kislány

Beköszöntött a jó idő, megtörtént a baj. Nem tudták megmenteni a kislány életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 15:30
tragédia meleg víz kislány haláleset

Meghalt egy 13 éves kislány, akinek a testét egy folyóból húzták ki és az orvosok sokáig küzdöttek az életéért. Az utóbbi időben beköszöntött meleg időjárás rengeteg embert csábít a nyílt vizekhez az Egyesült Királyságban, ahol az utóbbi napokban rengeteg tragédia történt.

Egy 13 éves kislány testét találták meg  a folyóban Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Egy fiatal lányt mentettek ki május 31-én a Skiptonhoz közeli Burnsal közelében lévő Wharfe folyóból, miután az eltűnéséről értesítették a mentőszolgálatokat. A lakosság, a mentősök és a brit mentőcsapatok kétségbeesett erőfeszítései ellenére a mentőhelikopterrel kórházba szállított kislány életét vesztette.

Az észak-yorkshire-i rendőrség közlése szerint a rendőröket este fél hat körül értesítették. Megerősítésük szerint a kislány testét hosszas keresés után emelték ki a folyóból, de már nem tudták megmenteni.

A rendőrség szóvivője is megszólalt az eset kapcsán.

Köszönetet mondunk a helyszínen segítő lakosságnak

– idézte szavait a brit Mirror.

A lány személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor a brit média megjegyzi: kiemelkedően sok, 17 vízparti tragédia történt az idén a korán érkezett jó idő miatt. Egy 60 éves nő például a kutyáját akarta kimenteni a vízből, ám terve tragédiához vezetett, a gazdi a lancashire-i Rossall Beachnél vesztette életét.

 

