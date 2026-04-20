Tragédia: forgalommal szembe száguldozott a drogos a végzetes ütközés előtt

Sokkoló tragédia rázta meg az autópályán közlekedőket, amikor egy férfi megfordult az M20-as autópályán, és egészen hét percig a forgalommal szemben hajtott, mielőtt életét vesztette. A halottkém vizsgálatai szerint a 28 éves Aidan Walsh kokaint és kannabiszt fogyasztott a tragédia előtt.

Megválaszolatlan kérdések a tragédia után

A 28 éves Aidan a fedélzeti kamerák felvételei szerint az éjszaka közepén hirtelen irányt váltott, és a szembejövő autók közé hajtott. A férfi hét percen keresztül cikázott a járművek között, miközben a sofőrök rémülten próbálták elkerülni. Az ámokfutás végül egy Mercedes Sprinter furgonnal való brutális frontális ütközésben ért véget. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem lehetett megmenteni.

A furgon sofőrje az utolsó másodpercekben próbált kitérni, de Walsh pontosan ugyanabba a sávba rántotta a kormányt. Az ütközés így elkerülhetetlenné vált.

A rendőrséget perceken belül elárasztották a segélyhívások a szemben haladó autóról. A felvételek szerint Walsh a leállósávban fordult meg, majd nagy sebességgel indult el a rossz irányba, miközben ide-oda sodródott a sávok között.

Csodával határos módon a furgon sofőrje csak könnyebb sérüléseket szenvedett, és egy helyi kórházba vitték. Chapman rendőr elmondása szerint Walsh egy barátját látogatta meg Orpingtonban, ahol kannabiszt fogyasztott. A toxikológiai vizsgálatok jelentős mennyiségű kokaint is kimutattak a szervezetében.

A halottkém, Ian Potter elmondta, hogy a Chathamben született segédmunkás korábban függőségi problémákkal küzdött, literenként 70 mikrogramm kokaint tartalmazó vérrel rendelkezett. Ez hétszerese a vezetés közben megengedett határértéknek. A rendőrség azt is vizsgálta, hogy öngyilkossági szándék állhatott-e a háttérben, de otthonában nem találtak búcsúlevelet. A halottkém szerint az a távolság, amelyet a forgalmat kerülgetve megtett, arra utal, hogy nem akart balesetet okozni - írja a The Mirror.

Ez egy rendkívül tragikus esemény. El sem tudom képzelni azt a fájdalmat és gyászt, amit ez Walsh úr családjának, barátainak és az érintetteknek okoz. Ismeretlen okokból soha nem fogjuk pontosan megtudni, miért fordult meg, és miért kezdett el a rossz irányba haladni. Walsh úr az egyik sávból a középsőbe húzódott, hogy elkerülje az ütközést a furgonnal. Rendkívül szerencsétlen, hogy ugyanabban a pillanatban a furgon is abba az irányba mozdult, így a nagy sebességű ütközés elkerülhetetlenné vált. Ez egy tragikus baleset volt. Nincs bizonyíték arra, hogy Walsh úr véget akart volna vetni az életének

- zárta le gondolatait a halottkém.