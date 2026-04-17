Lecsapott a természet: villámcsapás ölt meg egy benzinkút mellett parkoló férfit

Az áldozatot egyelőre nem tudták beazonosítani. A villámcsapást a meteorológusok is megerősítették.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 17:00
Villámcsapás miatt halt meg egy férfi április 15-én, akire egy benzinkút közelében csapott meg az égi jelenség. A helyi meteorológusok is megerősítettek, hogy a területen volt villámlás. A férfi életéért a helyszínen tartózkodók és a kiérkező hatóságok is küzdöttek, azonban a kórházban elhunyt az áldozat. 

Villámcsapás miatt vesztette életét egy férfi, akit egy benzinkút mellett talált el az égből lecsapó erő
Villámcsapás miatt vesztette életét egy férfi, akit egy benzinkút mellett talált el az égből lecsapó erő
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Villámcsapás okozta a halálát egy férfinek

Villámcsapás ért egy férfit április 15-én szerda este egy benzinkút parkolójában Wisconsin államban. A térséget heves esőzés és égzengés sújtotta. A férfi a rendőrség tájékoztatása szerint kamionsofőrként dolgozott, és épp a parkolóban tartózkodott, amikor lecsapott a villám. A meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy a benzinkút területén valóban villámcsapást észleltek. A balesetről este 19:45 környékén érkezett bejelentés a hatóságokhoz, ahol jelezték, hogy a férfi összeesett, és nem reagál semmire. 

Egy férfi fekszik a földön. Nem tudni, lélegzik-e. A bejelentő szerint elképzelhető, hogy villám csapott belé.

 - hangzott el a bejelentésben. 

Egyelőre még nem tudták beazonosítani az elhunyt személyt

Azonnal megkezdték az újraélesztést a helyszínen tartózkodók, és a kiérkező tűzoltók és rendőrök is életmentő beavatkozásokkal próbálták a férfit életben tartani, aki a kórházba szállítás után életét vesztette a sérülései miatt.

A villámcsapást érte férfit egyelőre még nem tudták beazonosítani, továbbra is dolgoznak ezen a szakértők, illetve a halál pontos okát is még vizsgálják. Az üggyel kapcsolatos közleményben így nyilatkozott a rendőrség: „Ez egy tragikus és ritka eset. Gondolataink az elhunyt családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban.” 

A villámcsapás általi balesetek mindössze 10 százaléka végződik halállal az amerikai járványügyi központ adatai szerint. 2006 és 2021 között az Egyesült Államokban 444 ember vesztette az élet villámcsapás miatt. A tragédia körülményeit tovább vizsgálják -áll a PEOPLE magazin cikkében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu