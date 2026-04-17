Lecsapott a természet: villámcsapás ölt meg egy benzinkút mellett parkoló férfit

Villámcsapás miatt halt meg egy férfi április 15-én, akire egy benzinkút közelében csapott meg az égi jelenség. A helyi meteorológusok is megerősítettek, hogy a területen volt villámlás. A férfi életéért a helyszínen tartózkodók és a kiérkező hatóságok is küzdöttek, azonban a kórházban elhunyt az áldozat.

Villámcsapás miatt vesztette életét egy férfi, akit egy benzinkút mellett talált el az égből lecsapó erő

Villámcsapás okozta a halálát egy férfinek

Villámcsapás ért egy férfit április 15-én szerda este egy benzinkút parkolójában Wisconsin államban. A térséget heves esőzés és égzengés sújtotta. A férfi a rendőrség tájékoztatása szerint kamionsofőrként dolgozott, és épp a parkolóban tartózkodott, amikor lecsapott a villám. A meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy a benzinkút területén valóban villámcsapást észleltek. A balesetről este 19:45 környékén érkezett bejelentés a hatóságokhoz, ahol jelezték, hogy a férfi összeesett, és nem reagál semmire.

Egy férfi fekszik a földön. Nem tudni, lélegzik-e. A bejelentő szerint elképzelhető, hogy villám csapott belé.

- hangzott el a bejelentésben.

Egyelőre még nem tudták beazonosítani az elhunyt személyt

Azonnal megkezdték az újraélesztést a helyszínen tartózkodók, és a kiérkező tűzoltók és rendőrök is életmentő beavatkozásokkal próbálták a férfit életben tartani, aki a kórházba szállítás után életét vesztette a sérülései miatt.

A villámcsapást érte férfit egyelőre még nem tudták beazonosítani, továbbra is dolgoznak ezen a szakértők, illetve a halál pontos okát is még vizsgálják. Az üggyel kapcsolatos közleményben így nyilatkozott a rendőrség: „Ez egy tragikus és ritka eset. Gondolataink az elhunyt családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban.”

A villámcsapás általi balesetek mindössze 10 százaléka végződik halállal az amerikai járványügyi központ adatai szerint. 2006 és 2021 között az Egyesült Államokban 444 ember vesztette az élet villámcsapás miatt. A tragédia körülményeit tovább vizsgálják -áll a PEOPLE magazin cikkében.