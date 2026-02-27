Villám csapott három emberbe, leírták a fájdalmas élményt

Három ember vált egy villámcsapás áldozatává az ausztráliai Perthben egy hihetetlenül ritka esemény során. Február 26-án, csütörtökön reggel vihar söpört végig a Nyugat-Ausztrália városon, ami megsebesített három embert és végzett egy kutyával.

A villámcsapások három embert sebesítettek meg és egy kutya életét vesztette Fotó: Pexels

Rendkívül szokatlan, hogy egyetlen nap alatt több ember is villámcsapás áldozatává váljon

A 78 éves Michael Day-be helyi idő szerint reggel 8.30 körül csapott bele a villám, miközben kutyáját sétáltatta Hamersley külvárosában. A St. John WA mentőszolgálat szóvivője megerősítette az újságnak, hogy több mentőautó is érkezett a helyszínre, és a férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Sajnos Day kutyája, Messi, a helyszínen elpusztult.

A férfi lánya, Karen elmondta, hogy édesapja kórházban van, és nagy fájdalmai vannak, a család azonban rendkívül megkönnyebbült, hogy nem történt súlyosabb tragédia.

Eközben a város keleti részén, Mount Helena környékén a 16 éves Georgia Rizzibe és barátnőjébe csapott bele a villám egy iskolai teniszpályán. Rizzi elmondta, hogy a barátaival mennydörgésre és villámlásra lettek figyelmesek, miközben az iskola sportpályájára sétáltak, majd egy hangos csattanás hallatszott.

Emlékszem, hogy fájdalmat éreztem a fejemben, és vibrált a gerincem. Sírni kezdtem, mert zsibbadást éreztem a lábaimban

A fiatal lányt és barátját, akik alig tudtak lábra állni, ezután mentővel kórházba szállították, ahol alapos vizsgálatokat végeztek rajtuk. A vizsgálatok befejeztével hazaküldték őket.

A WA Oktatási Minisztérium szóvivője nyilatkozatban elmondta:

A minisztérium két Perth Hills-i iskolás diákról tud, akik ma reggel villámcsapás áldozatai lettek, és rosszul érezték magukat. Az iskola személyzete gyorsan reagált, és óvintézkedésként a diákokat kórházba szállították további kivizsgálásra

A szakértő szerint rendkívül ritka, hogy mindössze egyetlen nap alatt három ember szenvedjen sérülést villámcsapás következtében - írja a People.