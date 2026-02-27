Villám csapott három emberbe, leírták a fájdalmas élményt
Nagyon ritka, hogy egy nap alatt egyszerre több ember is villámcsapás következtében sérüljön meg.
Három ember vált egy villámcsapás áldozatává az ausztráliai Perthben egy hihetetlenül ritka esemény során. Február 26-án, csütörtökön reggel vihar söpört végig a Nyugat-Ausztrália városon, ami megsebesített három embert és végzett egy kutyával.
Rendkívül szokatlan, hogy egyetlen nap alatt több ember is villámcsapás áldozatává váljon
A 78 éves Michael Day-be helyi idő szerint reggel 8.30 körül csapott bele a villám, miközben kutyáját sétáltatta Hamersley külvárosában. A St. John WA mentőszolgálat szóvivője megerősítette az újságnak, hogy több mentőautó is érkezett a helyszínre, és a férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Sajnos Day kutyája, Messi, a helyszínen elpusztult.
A férfi lánya, Karen elmondta, hogy édesapja kórházban van, és nagy fájdalmai vannak, a család azonban rendkívül megkönnyebbült, hogy nem történt súlyosabb tragédia.
Eközben a város keleti részén, Mount Helena környékén a 16 éves Georgia Rizzibe és barátnőjébe csapott bele a villám egy iskolai teniszpályán. Rizzi elmondta, hogy a barátaival mennydörgésre és villámlásra lettek figyelmesek, miközben az iskola sportpályájára sétáltak, majd egy hangos csattanás hallatszott.
Emlékszem, hogy fájdalmat éreztem a fejemben, és vibrált a gerincem. Sírni kezdtem, mert zsibbadást éreztem a lábaimban
A fiatal lányt és barátját, akik alig tudtak lábra állni, ezután mentővel kórházba szállították, ahol alapos vizsgálatokat végeztek rajtuk. A vizsgálatok befejeztével hazaküldték őket.
A WA Oktatási Minisztérium szóvivője nyilatkozatban elmondta:
A minisztérium két Perth Hills-i iskolás diákról tud, akik ma reggel villámcsapás áldozatai lettek, és rosszul érezték magukat. Az iskola személyzete gyorsan reagált, és óvintézkedésként a diákokat kórházba szállították további kivizsgálásra
A szakértő szerint rendkívül ritka, hogy mindössze egyetlen nap alatt három ember szenvedjen sérülést villámcsapás következtében - írja a People.
