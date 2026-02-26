„A kétéves lányunk néhány nappal azután halt meg, hogy az orvosok hazaküldték”

Egy kétéves kislány szülei, akit órákkal a halála előtt engedtek haza a kórházból, azt mondták, hogy az orvosok nem hallgattak rájuk. A kislány agyhártyagyulladásban szenvedett, de az orvosok félrediagnosztizálták.

Az édesanya többször elmondta, hogy a kislány nem gyógyult ki a fertőzésből, de az orvosok figyelmen kívül hagyták Fotó: Pexels (illusztráció)

Az orvosok nem hallgatták meg az édesanya aggályait

Az angol kislány, Leila Normington éppen felépült az agyhártyagyulladásból, amikor szülei a négynapos láza miatt ismét kórházba vitték. Az orvosok ezúttal légúti fertőzést állapítottak meg nála.

A kórtörténete ellenére a Harrogate Kerületi Kórház orvosai nem gondolták úgy, hogy a fertőzés kiújult. Leilánál felső légúti fertőzést diagnosztizáltak, és 2023. július 22-én hazaengedték, de három nappal később meghalt. Az édesanyja, Sarah azt mondta, úgy érezte, mintha a lányuk még mindig bakteriális fertőzésben szenved, de nem hallgattak rá.

Mielőtt Leilát kórházba vittük volna, nem volt önmaga. Megváltozott a viselkedése, és rohamoktól szenvedett. Úgy éreztük, mintha még nem heverte volna ki az agyhártyagyulladását. Amikor azonban megpróbáltuk felvetni az aggályainkat, úgy éreztük, hogy nem hallgatnak meg minket

Leilát másnap reggel visszavitték a kórházba, és délután felvették a gyermekosztályra. A 48 éves Sarah és párja, Mark, a személyzetnek beszámoltak Sarah magas lázáról, egyensúlyproblémáiról, álmosságáról és rohamairól.

Az orvos végül arra gyanakodott, hogy a kislány agyhártyagyulladása kiújult a szepszissel együtt, de már túl késő volt a kezeléshez, és az állapota gyorsan romlott. Leilát átszállították egy speciális gyermekintenzív osztályra, ahol a CT-vizsgálat kimutatta, hogy súlyos agysérülést szenvedett. Sajnos nem sokkal később a kislány életét vesztette.

A szülők szerint a gyerek Leila halála elkerülhető lett volna, ha a személyzet hallgat rájuk, ezért egy külső szakértő bevonásával vizsgálatot indítottak az ügyben – írja a The Sun.