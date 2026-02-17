„Rémálomszerű balesetben agysérülést szenvedett a férjem - az új szerelmem segít gondoskodni róla”

Matt és Amanda Robinson 2003-ban találkoztak. Két évvel később, 2005-ben házasodtak össze, és két gyermekük született, akik ma 20 és 16 évesek. 2021 februárjában azonban Amanda boldog házassága tragikus fordulatot vett, miután férje autóbalesetet szenvedett.

Férje tragédiája után újra rátalált a boldogság Fotó: Aleona / Shutterstock

Beteg férje mellett maradt, végül a sors új esélyt adott neki a szerelemre

Az orvosok eleinte attól tartottak, hogy Matt nem fogja túlélni, és a családnak azt mondták, hogy búcsúzzanak el tőle.

Matt és én remek kapcsolatban voltunk. Több mint a fél életemet vele töltöttem, teljesen megértem őt. Nagyon boldogok voltunk. Sokat nevettünk. Amikor kórházba mentem meglátogatni, egyszerűen sokkot kaptam. Nem tudtam elhinni, hogy ő az, a szeme fekete volt, vér folyt a füléből, a szeméből és az orrából, a feje teljesen bekötözve volt és véres. Szó szerint semmi életjel nem volt benne

- emlékezett vissza Amanda.

Matt azonban rácáfolt az orvosokra, 2021 decemberében, 10 hónapos kórházi tartózkodás után végre hazatért. Azonban az élet korántsem volt könnyű. A 39 éves Amanda lett Matt teljes idejű gondozója, bár Matt fizikailag jól nézett ki, de az agyának a személyiséghez, memóriához és viselkedéshez kapcsolódó része károsodott, így képtelen volt bármilyen információt megőrizni. 2024-ben Amanda meghozta a nehéz döntést, hogy Mattet egy otthonba költözteti.

2025 áprilisában Amanda megismerkedett Josh-sal, egy 38 éves country énekessel Phoenixből, miközben a férfi egy helyi bárban fellépett Prescottban. Néhány héttel később újra találkoztak, ezúttal őszintén mindent elmondott Mattről és a történetükről:

Nem hiszem, hogy teljesen megértette, mire gondoltam, de néhány héttel később újra találkoztunk, és elmondta, hogy megnézte a Facebook-oldalamat, ahol barátaimnak és családtagjaimnak számoltam be Matt állapotáról, és azt mondta: Matt remek srácnak tűnik.

Ez az új románc kellemes meglepetésnek bizonyult Amanda számára, aki nem számított rá, hogy újra megtalálja a szerelmet. Néhány hónapos kapcsolatuk után Josh elkísérte Amandát az egyik szokásos látogatására Matt jelenlegi otthonába. Josh pedig gitározott Mattnek, tudva, hogy ő szereti hallgatni a zenét. Josh most már gyakorlati ügyekben is segít, ahogy Amanda maga fogalmazott: „Évekig egyedül csináltam mindezt, és most van valaki mellettem, és nem vagyok egyedül.”