Ilyen volt Vilmos és Katalin különleges Valentin-napja
A walesi házaspár sem maradhatott ki a szerelem ünnepléséből, ezért egy ritkán látott közös fotóval jelentkeztek be a közösségi platformon.
A walesi királyi házaspár, Vilmos és Katalin igazán különleges bejegyzéssel ünnepelték a szerelmesek napját, azaz február 14-ét. A rajongók nagy örömére eddig sosem látott fotót osztottak meg az Instagram-oldalukon.
Vilmos és Katalin kapcsolata, mintaértékű a kitartó és hosszútávú szerelemterén
A királyi házaspár egy olyan korábban nem látott fényképet tett közzé, amely tavaly áprilisban készült Anmerben, Norfolk megyében. A fotózásról korábban már felhasználtak egy képet a 2025-ös karácsonyi üdvözlőlapjukhoz, amit Josh Shinner fotós készített. A 43 éves Vilmos herceg és a 44 éves Katalin hercegné az újonnan közzétett, fekete-fehér képen a szabadban ülve, mosolyogva néznek a kamerába.
Boldog Valentin-napot 💕
- írták a bejegyzéshez.
2025-ben először meglepett mindenkit, hogy üzenetet posztoltak kifejezetten Valentin-napra.
Örülnek annak, ha az emberek látják, hogy gyengédek egymással. Életük egy új szakaszában járnak. Vilmos nagyon óvja őt, és rendkívül büszke rá, amiért mindezen keresztülment, és folytatja az életét
- mondta Ingrid Seward királyi szakértő és életrajzíró a PEOPLE magazinnak.
Vilmos és Katalin 2001-ben, a skóciai St. Andrews-i Egyetemen ismerkedtek meg, ahol először barátok voltak, mielőtt romantikus kapcsolatba kerültek volna. 2002-ben kezdtek randizni, majd 2007-ben rövid időre szakítottak, később végleg újra egymásra találtak.
Eljegyzésüket 2010 novemberében jelentették be. Vilmos a néhai édesanyjához, Diana hercegnéhez tartozó ikonikus zafír- és gyémántgyűrűvel kérte meg Katalin kezét.
A pár 2011 áprilisában házasodott össze a londoni Westminster Abbey templomban, és II. Erzsébet királynőtől megkapták a cambridge-i herceg és hercegné címet. Három gyermekük született; György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg, majd 2023-ban, III. Károly trónra lépésekor elnyerték a walesi herceg és hercegné címet.
