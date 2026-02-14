Ilyen volt Vilmos és Katalin különleges Valentin-napja

A walesi királyi házaspár, Vilmos és Katalin igazán különleges bejegyzéssel ünnepelték a szerelmesek napját, azaz február 14-ét. A rajongók nagy örömére eddig sosem látott fotót osztottak meg az Instagram-oldalukon.

Vilmos és Katalin közös fotóval ünneplik a Valentin-napot / Fotó: Anadolu via AFP

Vilmos és Katalin kapcsolata, mintaértékű a kitartó és hosszútávú szerelemterén

A királyi házaspár egy olyan korábban nem látott fényképet tett közzé, amely tavaly áprilisban készült Anmerben, Norfolk megyében. A fotózásról korábban már felhasználtak egy képet a 2025-ös karácsonyi üdvözlőlapjukhoz, amit Josh Shinner fotós készített. A 43 éves Vilmos herceg és a 44 éves Katalin hercegné az újonnan közzétett, fekete-fehér képen a szabadban ülve, mosolyogva néznek a kamerába.

Boldog Valentin-napot 💕

- írták a bejegyzéshez.

2025-ben először meglepett mindenkit, hogy üzenetet posztoltak kifejezetten Valentin-napra.

Örülnek annak, ha az emberek látják, hogy gyengédek egymással. Életük egy új szakaszában járnak. Vilmos nagyon óvja őt, és rendkívül büszke rá, amiért mindezen keresztülment, és folytatja az életét

- mondta Ingrid Seward királyi szakértő és életrajzíró a PEOPLE magazinnak.

Vilmos és Katalin 2001-ben, a skóciai St. Andrews-i Egyetemen ismerkedtek meg, ahol először barátok voltak, mielőtt romantikus kapcsolatba kerültek volna. 2002-ben kezdtek randizni, majd 2007-ben rövid időre szakítottak, később végleg újra egymásra találtak.

Eljegyzésüket 2010 novemberében jelentették be. Vilmos a néhai édesanyjához, Diana hercegnéhez tartozó ikonikus zafír- és gyémántgyűrűvel kérte meg Katalin kezét.

A pár 2011 áprilisában házasodott össze a londoni Westminster Abbey templomban, és II. Erzsébet királynőtől megkapták a cambridge-i herceg és hercegné címet. Három gyermekük született; György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg, majd 2023-ban, III. Károly trónra lépésekor elnyerték a walesi herceg és hercegné címet.