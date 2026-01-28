Katalin hercegné régimódi lenne? A szakértő szerint ezért nem igaz ez

Egy szakember dicsérte Katalin hercegné tudatos szülői nevelésiszabályát, már amit gyermekeivel szemben használ. A 44 éves walesi hercegné korlátozza három gyermeke, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg okostelefon-használatát és képernyő előtt töltött idejét. Ez a szabály gyakran megosztja a szülők véleményét, gyakran kritizálják és régimódinak nevezik.

Katalin hercegné szigorúan neveli gyermekeit Fotó: Getty Images

Katalin hercegnét régimódinak nevezik

A UK című valóságshowból ismert gyermekgondozási szakértő, Jo Frost véleményt nyilvánított a walesi herceg és hercegné gyereknevelési megközelítéséről.

A szakember, aki csaknem harminc éven át dolgozott dajkaként, azt mondta, hogy szakmai szempontból egyetért Katalin hercegné és Vilmos herceg döntésével.

„Az okostelefonok visszaszorításával és a gyerekek képernyőidejének korlátozásával kapcsolatos szemléletük nem régimódi gyereknevelés – hanem tájékozott, tudatos, mélyen kapcsolódó és intuitív szülőségen alapul. A közösségi médiában azt az általánosító hangvételt látom, mintha a »régimódi« szó gyakran nosztalgiát, a múlt utáni vágyakozást vagy a haladással szembeni ellenállást sugallna. Itt azonban egyikről sincs szó” - idézi szavait a Mirror.

Katalin hercegné a választásáról szólva hangsúlyozta, hogy férjével nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az érzelmi kapcsolatra a digitális kényelem helyett. Döntésük tükrözi a modernkori szülők helyzetét, szerte az Egyesült Királyságban, ahol az okostelefonok és más eszközök megszokottá váltak az otthonokban.

Az 55 éves Ms. Frost a királyi család döntését a tudatos szülői nevelés példájának nevezi.

Ezek a szülők teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy egy digitálisan telített világban nevelik a gyermekeiket, pontosan úgy, mint több millió másik szülő világszerte.

Korábban azzal érveltek a szakértők, hogy a gyerekek jobban is alszanak, ha korlátozva van a képernyő előtt töltött idő. Egyesek szerint ez arra ösztönzi a gyerekeket, hogy több időt töltsenek el a környezetükben, kezeljék az érzéseiket és erősebb köteléket alakítsanak ki a családtagjaikkal.