Katalin hercegné régimódi lenne? A szakértő szerint ezért nem igaz ez

A trónörökös felesége tudatosan neveli gyermekeiket. Katalin hercegné három gyermekét szigorú szabályok szerint neveli.

Létrehozva: 2026.01.28. 18:30
Katalin hercegné kritika gyereknevelés Vilmos herceg

Egy szakember dicsérte Katalin hercegné tudatos szülői nevelésiszabályát, már amit gyermekeivel szemben használ. A 44 éves walesi hercegné korlátozza három gyermeke, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg okostelefon-használatát és képernyő előtt töltött idejét. Ez a szabály gyakran megosztja a szülők véleményét, gyakran kritizálják és régimódinak nevezik.

Katalin hercegné
Katalin hercegné szigorúan neveli gyermekeit Fotó: Getty Images

Katalin hercegnét régimódinak nevezik

A UK című valóságshowból ismert gyermekgondozási szakértő, Jo Frost véleményt nyilvánított a walesi herceg és hercegné gyereknevelési megközelítéséről.

A szakember, aki csaknem harminc éven át dolgozott dajkaként, azt mondta, hogy szakmai szempontból egyetért Katalin hercegné és Vilmos herceg döntésével. 

„Az okostelefonok visszaszorításával és a gyerekek képernyőidejének korlátozásával kapcsolatos szemléletük nem régimódi gyereknevelés – hanem tájékozott, tudatos, mélyen kapcsolódó és intuitív szülőségen alapul. A közösségi médiában azt az általánosító hangvételt látom, mintha a »régimódi« szó gyakran nosztalgiát, a múlt utáni vágyakozást vagy a haladással szembeni ellenállást sugallna. Itt azonban egyikről sincs szó” - idézi szavait a Mirror.

Katalin hercegné a választásáról szólva hangsúlyozta, hogy férjével nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az érzelmi kapcsolatra a digitális kényelem helyett. Döntésük tükrözi a modernkori szülők helyzetét, szerte az Egyesült Királyságban, ahol az okostelefonok és más eszközök megszokottá váltak az otthonokban.

Az 55 éves Ms. Frost a királyi család döntését a tudatos szülői nevelés példájának nevezi.

Ezek a szülők teljes mértékben tudatában vannak annak, hogy egy digitálisan telített világban nevelik a gyermekeiket, pontosan úgy, mint több millió másik szülő világszerte.

Korábban azzal érveltek a szakértők, hogy a gyerekek jobban is alszanak, ha korlátozva van a képernyő előtt töltött idő. Egyesek szerint ez arra ösztönzi a gyerekeket, hogy több időt töltsenek el a környezetükben, kezeljék az érzéseiket és erősebb köteléket alakítsanak ki a családtagjaikkal.

Katalin hercegné erről esszét is írt: „Okostelefonjaink, táblagépeink és számítógépeink állandó figyelemelterelés forrásává váltak, széttöredezve a figyelmünket, és megakadályozva, hogy másoknak szenteljük azt az osztatlan figyelmet, amelyet a kapcsolatok megkövetelnek.”

A walesi hercegné szerint a gyermek életében az első öt év a legfontosabb a szociális és érzelmi készségek fejlesztése szempontjából, amelyek az egész életüket meghatározzák.

 

