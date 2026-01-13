Fontos bejelentést tett a Kensington-palota Katalin hercegnéről
A walesi hercegnő a héten különleges eseményen vesz részt. A Kensington-palota bejelentette, hogy Katalin hercegné izgalmas megjelenést tart, és a rajongóknak nem kell sokáig várniuk rá.
Katalin hercegné a Rögbi Szövetség védnökeként csütörtökön fogadást ad az angol női rögbi válogatottnak a tavalyi világbajnoki győzelmüket követően a windsori kastélyban.
Katalin hercegné fogadást tart a női rögbicsapat tiszteletére
A játékosok és a csapat stábja a kastélyt is bejárhatja, mielőtt a hercegnével együtt ünnepelnék az elért sikert. A különleges fogadáson a csapat bemutatja a Rögbi Világkupát is a hercegnének. A trófeát szeptemberben a Red Roses nyerte meg, amikor 33-13-ra legyőzték Kanadát. Bár Katalin nem lehetett ott a csapat kanadai elleni győzelménél, a Red Roses végső diadalát megelőzően megosztott egy üzenetet a közösségi médiában.
Sok sikert, Anglia! A legjobbakat kívánom a Red Roses Rugby csapatának a mai női rögbi-világbajnoki döntőre Twickenhamben. Nagyon büszkék vagyunk rátok!
Az üzenet mellé a hercegné egy fényképet is posztolt, amelyen a játékosokkal, Megan Jones-szal, Ellie Kildunne-nel és Jess Breach-csel pózol. Az utóbbi két játékos fehér cowboykalapot viselt, amelyen a csapat jellegzetes vörös rózsája látható, míg Katalin egy piros cowboykalapot viselt, és az előlapján tiara-szerű részlet adta meg a különleges megjelenést.
A walesi herceg és hercegné egyaránt híres a sport iránti szeretetéről. 2007-ben, kapcsolatuk korai szakaszában a pár Harry herceggel együtt nézte az Anglia-Olaszország Six Nations mérkőzést Twickenhamben. Katalint 2022-ben nevezték ki a Rögbi Szövetség védnökeként, miután Harry hercegnek le kellett mondania a pozícióról. Míg Katalin a RFU védnöke, Vilmos herceg a Walesi Rögbi Szövetség védnöke.
A sport iránti szeretetüket továbbörökítve a pár György herceget is magával vitte a Six Nations mérkőzésekre 2022-ben és 2023-ban - számolt be róla az Express.
