Fontos bejelentést tett a Kensington-palota Katalin hercegnéről

Katalin hercegné a Rögbi Szövetség védnökeként csütörtökön fogadást ad az angol női rögbi válogatottnak a tavalyi világbajnoki győzelmüket követően a windsori kastélyban.

Katalin hercegné különleges fogadást tart Windsorban Fotó: AFP / (Photo by Daniel LEAL / AFP)

Katalin hercegné fogadást tart a női rögbicsapat tiszteletére

A játékosok és a csapat stábja a kastélyt is bejárhatja, mielőtt a hercegnével együtt ünnepelnék az elért sikert. A különleges fogadáson a csapat bemutatja a Rögbi Világkupát is a hercegnének. A trófeát szeptemberben a Red Roses nyerte meg, amikor 33-13-ra legyőzték Kanadát. Bár Katalin nem lehetett ott a csapat kanadai elleni győzelménél, a Red Roses végső diadalát megelőzően megosztott egy üzenetet a közösségi médiában.

Sok sikert, Anglia! A legjobbakat kívánom a Red Roses Rugby csapatának a mai női rögbi-világbajnoki döntőre Twickenhamben. Nagyon büszkék vagyunk rátok!

Az üzenet mellé a hercegné egy fényképet is posztolt, amelyen a játékosokkal, Megan Jones-szal, Ellie Kildunne-nel és Jess Breach-csel pózol. Az utóbbi két játékos fehér cowboykalapot viselt, amelyen a csapat jellegzetes vörös rózsája látható, míg Katalin egy piros cowboykalapot viselt, és az előlapján tiara-szerű részlet adta meg a különleges megjelenést.

A walesi herceg és hercegné egyaránt híres a sport iránti szeretetéről. 2007-ben, kapcsolatuk korai szakaszában a pár Harry herceggel együtt nézte az Anglia-Olaszország Six Nations mérkőzést Twickenhamben. Katalint 2022-ben nevezték ki a Rögbi Szövetség védnökeként, miután Harry hercegnek le kellett mondania a pozícióról. Míg Katalin a RFU védnöke, Vilmos herceg a Walesi Rögbi Szövetség védnöke.

A sport iránti szeretetüket továbbörökítve a pár György herceget is magával vitte a Six Nations mérkőzésekre 2022-ben és 2023-ban - számolt be róla az Express.