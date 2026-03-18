Egyre tisztább a kép a Tisza Párt körül: újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról

Hamarosan feloldhatják a titkosítását annak a titkosszolgálati dokumentumnak, amely azt bizonyíthatja, hogy jelentős ukrán pénz áramlik a Tisza Párthoz – írja a Magyar Nemzet. A jelentésről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az ATV-nek adott interjújában, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig arról beszélt, hogy folyamatban van a dokumentum feloldásának vizsgálata.

Elképzelhető, hogy külföldi támogatást kap a Tisza Párt? Fotó: MW / Metropol

Köze lehet a Tisza Pártnak az aranykonvojhoz?

A magyar baloldalt külföldi pénzekből próbálták hatalomra juttatni. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben ugyanis pontosan ez történt. Akkor Márki-Zay Péter volt az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje és éppen ő maga árulta el egy interjúban, hogy még a választás után is érkeztek a mozgalmához támogatások. Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely kiderítette: a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy nevű amerikai szervezet és egy svájci alapítvány nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeget utalt a hazai baloldalnak.

A guruló dollárok egy része Márki-Zay politikai szervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kötött ki, de nem maradt ott, hanem szinte egészében továbbvándorolt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz. Ez a cégcsoport intézte ugyanis a baloldal kampányának nagy részét.

Donald Trump újraválasztása után az amerikai elnök 2025 elején elzárta azokat a kormányzati pénzcsapokat, amelyek Európába juttattak amerikai forrásokra azért, hogy befolyásolják az ottani belpolitikai folyamatokat. Az amerikai források helyére Brüsszel igyekezett belépni, a hamarosan nyilvánossá váló dokumentum pedig arra adhat választ, hogy megjelentek-e a magyar ellenzék, esetleg Magyar Péterék mögött az ukránok is, akiknek érdeke, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.

Arra ugyanis egyre több jel utal, hogy az ukránok már működésbe is léptek. Tavaly például fény derült arra, hogy az ukránok fejleszthették ki azt a telefonos alkalmazást, a Tisza Világot, amelyet Magyar Péterék a választási mozgósításhoz akartak felhasználni, és ahonnan aztán kétszázezer magyar adata jutott ki a világhálóra.