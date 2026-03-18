Egyre tisztább a kép a Tisza Párt körül: újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról
Elképzelhető, hogy Kijev pénzzel segíti a magyar baloldalt? A Tisza Párt rendezvényei, a plakátok kiállítása több száz millió forintba kerülhettek, de Magyar Péter szerint a párt a támogatók pénzéből működik.
Hamarosan feloldhatják a titkosítását annak a titkosszolgálati dokumentumnak, amely azt bizonyíthatja, hogy jelentős ukrán pénz áramlik a Tisza Párthoz – írja a Magyar Nemzet. A jelentésről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az ATV-nek adott interjújában, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig arról beszélt, hogy folyamatban van a dokumentum feloldásának vizsgálata.
Köze lehet a Tisza Pártnak az aranykonvojhoz?
A magyar baloldalt külföldi pénzekből próbálták hatalomra juttatni. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben ugyanis pontosan ez történt. Akkor Márki-Zay Péter volt az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje és éppen ő maga árulta el egy interjúban, hogy még a választás után is érkeztek a mozgalmához támogatások. Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálat indult, amely kiderítette: a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy nevű amerikai szervezet és egy svájci alapítvány nagyjából négymilliárd forintnak megfelelő összeget utalt a hazai baloldalnak.
A guruló dollárok egy része Márki-Zay politikai szervezeténél, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál kötött ki, de nem maradt ott, hanem szinte egészében továbbvándorolt a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdathoz. Ez a cégcsoport intézte ugyanis a baloldal kampányának nagy részét.
Donald Trump újraválasztása után az amerikai elnök 2025 elején elzárta azokat a kormányzati pénzcsapokat, amelyek Európába juttattak amerikai forrásokra azért, hogy befolyásolják az ottani belpolitikai folyamatokat. Az amerikai források helyére Brüsszel igyekezett belépni, a hamarosan nyilvánossá váló dokumentum pedig arra adhat választ, hogy megjelentek-e a magyar ellenzék, esetleg Magyar Péterék mögött az ukránok is, akiknek érdeke, hogy kormányváltás legyen Magyarországon.
Arra ugyanis egyre több jel utal, hogy az ukránok már működésbe is léptek. Tavaly például fény derült arra, hogy az ukránok fejleszthették ki azt a telefonos alkalmazást, a Tisza Világot, amelyet Magyar Péterék a választási mozgósításhoz akartak felhasználni, és ahonnan aztán kétszázezer magyar adata jutott ki a világhálóra.
Következő lépésként az ukránok idén, január végén elzárták a Barátság kőolajvezetéket, amit korábban orosz támadás miatti műszaki hibával magyaráztak, majd Zelenszkij beismerte, hogy politikai döntés áll a háttérben. Ha Magyarország nem kap olajat, drágul az üzemanyag és azzal költségesebbek lesznek a mindennapok. Ez megingathatja a kormány támogatottságát, így pedig könnyebben nyerhet Magyar Péter pártja.
Március 5-én az adóhatóság a terrorelhárítás közreműködésével feltartóztatott két ukrán pénzszállító járművet. A páncélautók Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal, vagyis nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyonnal. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, de a vizsgálat arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon. Egy ukrán újságírónő a lefoglalt pénzzel kapcsolatban ugyanis arról írt, hogy az vagyont Volodimir Zelenszkij számára szállították, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.
A Tisza Párt vezetője azt állítja, magánadományokból fizetik a számláikat, a párt rendezvényei, az országjárások és a legutóbbi, március 15-i Tisza-rendezvény több száz millió forintba kerülhetett, és egyelőre nem tudni, miből van erre a pártnak fedezete. Arról nem is beszélve, hogy Magyar Péter korábbi állítása szerint plakátokra sincs pénze a pártnak, mégis kint vannak a plakátok mindenhol.
Csercsa Balázs kiugrott tiszás korábban arról beszélt, hogy bár nincs konkrét tudomása a párt külföldi finanszírozásáról, nem tartja kizárhatónak, hogy külföldi szereplők finanszírozhatták a pártot, hiszen az ilyen ügyek magasabb szinteken dőlhetnek el.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre