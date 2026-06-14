RETRO RÁDIÓ

Király Viktor: „Merj önmagad lenni, és ezért soha ne kérj bocsánatot”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Az énekes egy múltbeli pillanatot osztott meg. Király Viktor ráébredt, hogy merre kell haladnia.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 07:30
Király Viktor Gwen Stefani The Voice

Király Viktor nemsokára új dalt jelentet meg, ezzel kapcsolatban egy hosszabb hangvételű Instagram bejegyzésben beszélt arról, hogy itt az ideje visszatérni a gyökereihez. 

Király Viktor visszatér a gyökereihez a zenéjével
Király Viktor visszatér a gyökereihez a zenéjével
Fotó: Mate Krisztian

Király Viktor hazatér zenei téren 

Az élet során előfordul, hogy letérünk a megszokott útról, legyen szó a családi élet, a magánélet vagy a karrierünk útjáról. A szakértők sokszor bíztatnak minket arra, hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból, és legyünk bátrak új dolgokat kipróbálni, hiszen a változás sokszor új esélyekkel kecsegtethet.  

Király Viktor is így tett a zenei karrierje során, s mint mondja ezt ő egyáltalán nem bánja. Az Instagramon mesélt arról, hogy sokszor az új dolgok kipróbálása után vissza kell fordulni oda, ahonnan indultunk, a gyökereinkhez, s Viktor is így tett a zenei karrierjében. 

11 évvel ezelőtt meg sem állt az amerikai The Voice tehetségkutatóig, ahol Gwen Stefani tett fel számára egy kérdést, hogy az énekes milyen előadónak tartja magát. Viktor gondolkodás nélkül azt válaszolta, hogy újjászületett soul énekes. Akkor még ő sem értette, hogy miért mondta ezt, ma már azonban tudja a válaszának az okát. 

Vissza a gyökerekhez az új dallal 

A soul zene az a világ, ahol igazán otthon érzem magam. Ahol nem szerepet játszom, hanem önmagam lehetek. Talán ezért fordult meg akkor mind a négy szék. Mert amikor valaki őszintén önmaga, azt az emberek megérzik.” - írta a bejegyzésében, majd hozzátette, hogy az új lemezének következő dalával visszatér a zenei gyökereihez. 

Úgy érzem, visszataláltam a gyökereimhez, és végre újra önazonosan járhatom a saját utamat. A dal címe: Sorry Not Sorry. És azt hiszem, már a címe is egy fontos üzenetet hordoz: merj önmagad lenni, és ezért soha ne kérj bocsánatot.

- írta Viktor, és hozzátette, hogy izgatottan várja, hogy mit hoz számára a következő időszak, majd megköszönte a rajongóinak, hogy ennyi év elteltével is végigkísérték őt az úton.

 

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