Nagy a szigor Király Viktoréknál: A nehezebb utat választom

Király Viktor és felesége rengeteg nehézségen ment keresztül a házassága alatt, de Kolen mindig tartotta a párban az erőt. Király-Virág Anita már többször elmondta, hogy Kolen idén még nem fogja elkezdeni az iskolát, hiába lett már hatéves. A mai világban, ebben a korban jön el a nagy kérdés minden szülőnél, hogy mikor kerüljön először telefon a gyerek kezébe – és ez Viktoréknál sincsen másképp.

Király-Virág Anita és Király Viktor fia jelenleg hatéves, de az iskolára még várnia kell (Fotó: Mediaworks archív)

Király Viktor felesége nagy szigorral kezeli az elektronikát

Király-Virág Anita őszintén válaszolt követője kérdésére közösségi oldalán, amikor felmerült a telefon és a tablet témája.

Szigorú vagyok a témában. Mesenézés csak heti egy nap (hétfő). Maximum még hétvégén jöhet szóba egyik este egy mese. A túl sok képernyőidő szerintem nagyon ártalmas, az idegrendszerük nem fog rendesen kifejlődni

– állítja az énekes felesége.

A mostani digitális világban sokan döntenek úgy, hogy már kiskorban odaadják a telefont a gyereknek, hogy elfoglalja magát. Anita szerint ez viszont egy rossz döntés. „Nem véletlen van a fiatalok körében ennyi agresszió” – állítja Király Viktor felesége.

A sztárpár nem veszi félvállról a nevelést és inkább a régimódi iskolát választja (Fotó: Metropol archív)

A sztárfeleség a szigorúbb szülő ebben a témában

Higgyétek el, hogy sokkal könnyebb lenne úgy intézni a dolgokat, hogy csak benyomom neki a tévét és nézzed... De túl nagy az ára, ezért inkább a nehezebb utat választom

– jelentette ki Virág Anita, aki férjével együtt nagy küzdelmeket vívott, hogy helyrejöjjön kapcsolatuk.

Kolen élete nem indult egyszerűen, mivel egy hónappal korábban született, mint kellett volna. Király Viktor párja azt is elárulta, hogy a mai napig nem lehet tudni ennek a pontos okát. „A 33. héten már látni lehetett, hogy vigyáznom kell. Ekkor fel is helyeztek egy koraszülést megelőző pesszáriumot. Ezáltal nagyon keveset mozoghattam. Végül egy hónappal hamarabb született meg” – árulta el gyermekével kapcsolatban Virág Anita.