Király Viktorék párterápián is voltak, mégsem ez segített a házasságukon
Egy időben úgy tűnt, hogy az énekes házassága zátonyra fut, ám feleségével most nem is lehetnének boldogabbak egymás mellett. Király Viktor és Virág Anita a párterápiával is próbálkoztak, de nem ez lendítette át őket a nehézségeken.
Király Viktor korábban a TV2 Titkok Ramónával című műsorban mesélt a házasságáról. Az énekes komoly alkoholproblémákkal küzdött, amin nem segített az sem, hogy a felesége, Anita elköltözött egy időre. Most a feleség közösségi oldalán árulta el, hogy sok munka volt helyre tenni a kapcsolatukat: még a párterápiát is kipróbálták.
Király Viktorék együtt élték túl a nehézségeket
A párterápiát is kipróbáltuk. Mindketten saját magunkban kellett, hogy helyre tegyük a problémákat és ez az egységet is helyrehozta
– írta közösségi oldalán Anita. Korábban Viktor is ezen a véleményen volt, amikor Lékai-Kiss Ramóna a házasságáról kérdezte.
Abban a pillanatban, amikor láttam rajta, hogy velem képzeli el a jövőjét, akkor nekem is több erőm lett. Visszaköltözött és egy buta, szerdai napon azt mondtam, hogy elég volt és letettem az alkoholt
– mondta korábban a híres énekes. Azóta sok víz lefolyt már a Dunán és a sztárpár házassága mára már nagyon stabil lábakon áll.
Király Viktoréknak nagy terveik vannak
Hosszú ideje gondolkodunk azon, hogy elutazzunk Mauritiusra. Mindig attól féltünk, hogy az időjárás miatt olyan időpontot választunk, ahol semmi napsütés nem lesz. Most viszont lehet, megpróbáljuk
– fejtette ki közösségi oldalán terveit Virág Anita. Azt még nem tudják, hogy kettesben vagy gyermekükkel együtt ülnek repülőre, de annyi biztos, hogy a kis Kolen jövőre is még az óvodában marad.
Azon vagyunk, hogy Kolen még ovis tudjon maradni. Még nem tervezzük az iskolát, bár sokszor megkapjuk ezt a kérdést
– zárta bejegyzését Király Viktor felesége. Noha már korábban is előkerült ez a kérdés a sztáranyukánál, akkor még csak latolgatták, hogy Kolen maradni fog még egy évet.
