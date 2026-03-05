„Leszállt a szürke köd” – privát beszélgetésre várják a Fradi játékosait

Váratlan, súlyos vereséget szenvedett a címvédő Ferencváros a vízilabda-Bajnokok Ligájában. A 13-9-re elveszített BL-csoportmeccsen az első negyedben már 5-0-ra vezetett a Pro Recco, ami előre vetítette a Fradi kudarcát.

A Fradi edzője a medence partján kelt ki magából (Fotó: Laszlo Balogh)

Nyéki Balázs vezetőedző sem ezt várta, egy időkérésnél alaposan, káromkodva teremtette le a játékosait. Lehiggadva már privát beszélgetésen elemzik majd a történteket.

Leszállt a szürke köd. Értetlenül állok az előtt, hogy csapatom egy szint alá ment. Erről négy fal között tisztázó beszélgetést tervezek a játékosokkal. Ami a káromkodásomat illeti, sajnálom, elnézést kérek, hiszen a tévényilvánosság előtt ilyet tenni nem ildomos. Meccs közben észleltem, hogy az, amit kérek a játékosaimtól, nem megy át. Sokféle edzői módszer létezik, a szerda esti nem volt helyénvaló, a jövőben igyekszem elkerülni az efféle kifakadásokat

– nyilatkozta az FTC-Pro Recco meccs után Nyéki Balázs a Metropolnak.

Nyéki Balázs kifakadása időkérés közben

Korai temetni a Fradit

A gyengélkedés okát csak sejti a tréner. Arra (is) gondol, hogy csapata talán azt hiszi, hogy a jövőben csakis újabb automatikus győzelmek következnek, csakhogy ez nem igaz, minden sikerért áldozatot kell hozni. A budapesti fiaskó még nem a végzet, korai temetni a Fradi vízilabdacsapatát. A négytagú csoportban most a Hannover, majd a Mladost Zagreb elleni idegenbeli meccsek következnek; Nyéki szerint egyik sem könnyű erőpróba.

Különösen a Mladostból kell erősen felkészülni, de a Final Fourba való bejutásunkat aligha fenyegeti veszély, tudniillik talpra állunk, és akár a Pro Reccónak idegenben visszaadhatjuk a kölcsönt.

Nyéki kitért arra is, hogy Manhercz Krisztián a szokottnál visszafogottabban játszott, továbbá a görög Sztilianosz Argiropulosz sem a megszokott gólerős formáját hozta.

Manhercz hátsérülésére injekciót kapott, emiatt nincs jó passzban, de egy hét múlva már a régi«Manót» látjuk a vízben. Hellászi kiválóságunk akarása a régi volt, de ezúttal neki sem ment igazán

– jegyezte meg a szakember.