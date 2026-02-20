RETRO RÁDIÓ

Németek vették meg a Fradi-edző találmányát

A külföldet is érdekli egy találmány. Nyéki Balázs, az Fradi vízilabda-edzőjének mágnestábláját megvásárolta a hannoveriek trénere.

vízilabda Nyéki Balázs BL FTC

Mint korábban megírtuk, Nyéki Balázs, a Fradi vízilabda-csapatának edzője anyagiakat nem kímélve megalkotta a játékosainak meccs közben, időkérés során szaktanácsokat továbbító mágneses taktikai tábláját. A szerkezet híre külföldre is eljutott, s népszerű is lett. Mint a Bajnokok Ligáját és Európai Szuperkupát nyert fradisták mestere elújságolta a Metropolnak, egyik BL-negyeddöntőbeli riválisuk, a Hannover szakvezetője is vásárolt belőle egyet.

Nyéki Balázs (középen) a Fradi edzője, mellett ott a mágnestábla is Fotó: Dömötör Csaba

Sorsoltak a Fradinak

A BL-ben kétszeres címvédő ferencvárosiak a sorozat negyeddöntőjében abba a négyesbe kerültek, amelyikben szerepel olasz Pro Recco, a horvát Mladost Zagreb és az említett Hannover.

Mindjárt az első, budapesti meccs döntőnek beillő, a világsztárokat felvonultató Pro Recco lesz a riválisunk. Ijedelemre nincs ok, elvégre a legutóbbi két meccsünkön megvertük az itáliai elitgárdát. Játékosaink szeme villogott, amikor értesültek a sorsolásról. Ezúttal is győzelem a céljuk itthon és olasz vízben egyaránt, elvégre tavaly október nyolcadikán, szintén a Komjádiban 15-14-re nyertünk ellene az Európai Szuperkupa-fináléban

– így Nyéki, majd megjegyezte: a másik két rivális sem kezdő, hiszen a Mladost Zagreb összetétele szinte teljesen megegyezik a horvát válogatottéval. Ami a Hannovert illeti, horvát, szerb, montenegrói légósokkal erősített, ezért a szakembert nem lepte meg, hogy korábban a csoportjában a papíron nála erősebbnek vélt francia Marseille-t és a spanyol Sabadellt utasította maga mögé.

Az első két hely valamelyike megszerezhető, és nyáron a máltai Final Fourban ott lesz a helyünk

 - tette hozzá a szakvezető.

 

