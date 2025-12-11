Nyomasztó fölény, leuralja a magyar vízilabdát a Fradi

Nem csak a férfiaknál, újabban a nőknél is uralja a sportágat idehaza a Ferencváros vízilabdacsapata. A fiúk bajnokok, kupagyőztesek, sőt, a legutóbbi két alkalommal a Bajnokok Ligáját is megnyerték. A lányoknál a hétvégén a kupát hódította el a magyar bajnokság listavezetője.

A fradista lányok a döntőben a Dunaújvárost verték a vízilabda-Magyar Kupában Fotó: FTC vízilabda

A Fradi uralja a honi vízilabda-küzdelmeket

A női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bíró Attila szerint egyelőre nincs olyan csapat, amely megszoríthatná a zöld-fehéreket.

A Fradi az elődöntőben az UVSE-t 12-9-re, a fináléban a Dunaújvárost

19-8-ra győzte le. Az utóbbi találkozót képtelen voltam végignézni a tévében, mert akkora volt a különbség. Amikor Keszthelyi Ritának alig több mint két negyedet kellett vízben lennie, és egykori válogatott játékosok a kispadra sem férnek fel, ez nem is meglepő. Mi a teendője a kupagyőztesnek? Megnyerni a Bajnokok Ligáját. Amúgy nem vitás, hogy mindkét nemnél érdektelenné vált a bajnokság és a Magyar Kupa a nyomasztó Fradi-fölény következtében

– fejtegette az OB I-es győriek szakmai igazgatója a Metropolnak. Hozzátette, olyan szempontból kedvező a FTC-dominancia, hogy Cseh Sándor szövetségi kapitány képes a zöld-fehérekre építeni válogatottját. A legerősebb kihívó, az UVSE akkor lehet komoly ellenfél, ha a válogatott Magyari Alda anyai örömök után visszatér. Persze kérdéses, hogy melyik klubba teszi ezt, vetette fel Bíró.

Jelenleg a Fradi-kiválóság, Neszmély Boglárka az első számú kapus a válogatottnál, és Aldának nehéz lesz őt kiszorítani a csapatból. Mindketten vannak olyan jók, hogy Los Angeles után még a következő olimpián is ott lehessenek

– tette hozzá a kiváló szakember.