Erre a csillagjegyre ma egy különleges ismerkedés vár
A Bika figyeljen a szeretteire, a Kos veszekedés előtt áll. Egy csillagjegy különleges ismerkedés előtt áll.
Máris itt van 2026 első hétvégéje! Míg egyes csillagjegyeknél viharfelhők gyülekeznek, mások izgalmas változás előtt állnak. Sőt, az egyik csillagjegyre ma egy különleges ismerkedés vár. Igaz, nem árt óvatosnak lennie!
2026. január 3., szombat – napi horoszkóp: a Nyilasra ma egy különleges ismerkedés vár
Kos
Szombatra jut egy „veszekedős” konstelláció. Úgy tűnik, most a higgadtsága az egyetlen és legjobb ellenszer. A Rák telihold mély lelki utazásra hívja, ezért érdemes viták és bosszankodás helyett inkább lazítani, meditálni, megnyugtatni az idegeit.
Bika
A bolygók azt javasolják, hogy szombaton fordítson nagyobb figyelmet a családra és a családi ügyekre. Ha így tesz, igazán pozitív kicsengésű nap vár önre. Nemcsak az ügyei alakulhatnak kedvezően, hanem ráébredhet arra is, mennyire fontosak önnek a szerettei.
Ikrek
A telihold önt sem hagyja érintetlenül. Segít abban, hogy elengedje mindazt, ami a múltban bántotta, és így teret engedjen a hálának a szívében. Egy bizalmas barát nagyon sokat segíthet a lelki gyógyulás folyamatában – érdemes elfogadnia a támogatását.
Rák
A Rák teliholddal egy fontos ciklust zárhat le, méghozzá egészen személyes szinteken. Ez az igazi „szilveszter” önnek, innen indul egy új időszak. Érdemes ma befelé figyelnie, átgondolnia, mit szeretne elérni a közelebbi és távolabbi jövőben.
Oroszlán
Szombaton valaki bátor lépéssel mutathat önnek példát, ami arra inspirálhatja, hogy végre kövesse régóta dédelgetett vágyait. Fogalmazza újra a céljait, és tapasztalja meg, milyen felszabadító érzés elindulni egy új úton. Később még nagyon hálás lesz ezért önmagának.
Szűz
Szombaton különösen fontos, hogy megadja a tiszteletet valakinek, akivel talán nem értenek mindenben egyet, de emiatt kár lenne összeveszni. Ha nem enged saját álláspontjából, nem várhatja el ezt mástól sem. Az év első hétvégéjén a gyógyvíz, fürdőzés is sokat segíthet a feltöltődésben.
Mérleg
A Rák telihold mély lelki folyamatokat jelez az ön számára. Sokat segíthet a regenerálódásban, ha sétál egyet a szabad levegőn, vagy élvezi a gyógyvíz jótékony hatásait. A lelki megújulás előnyeit rövidesen megtapasztalhatja.
Skorpió
Az év első hétvégéjén elemében lehet: átjárhatja a derűlátás, ami valóságos gyógyírként hat. A Rák telihold különösen jó hatással van önre, hiszen eleve erősen kapcsolódik a tudatalattihoz, a múlthoz és a gyökereihez.
Nyilas
Szombaton bátran hallgasson a belső hangjára! Hatodik érzéke most sem csal, amikor megismerkedik valakivel, és már az első benyomás alapján képes „besorolni” őt. Akkor is legyen óvatos, ha az illető rendkívül megnyerő – ha intuíciója zavart jelez, ne siessen el semmit.
Bak
Szombaton egy inspiráció hatására olyan folyamat indulhat el önben, amely a kreativitását igényli, és amelynek eredménye akár valami egészen elképesztő és sikeres dolog is lehet. Eszébe se jusson visszafogni magát! Most nem számít mások véleménye.
Vízöntő
Ön számára mindig felszabadító érzés, ha valami szokatlant csinálhat. Szombaton egy spontán ötlet is elég lehet ahhoz, hogy kimozdítsa életét a megszokott kerékvágásból, és izgalmas új irányt vegyen. A kérdés csak az: elég bátor hozzá?
Halak
Szombaton engedje, hogy a megérzései vezessék! Különösen figyeljen az álmaira, mert könnyen lehet, hogy fontos üzenetet hordoznak. A Rák telihold tovább erősíti intuícióját, hatodik érzékét, és akár különös élményeket is hozhat – de önnek ez már aligha újdonság.
