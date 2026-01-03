Erre a csillagjegyre ma egy különleges ismerkedés vár

Máris itt van 2026 első hétvégéje! Míg egyes csillagjegyeknél viharfelhők gyülekeznek, mások izgalmas változás előtt állnak. Sőt, az egyik csillagjegyre ma egy különleges ismerkedés vár. Igaz, nem árt óvatosnak lennie!

A Nyilasra ma egy különleges ismerkedés vár, de nem árt óvatosnak lennie! (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

2026. január 3., szombat – napi horoszkóp: a Nyilasra ma egy különleges ismerkedés vár

Kos

Szombatra jut egy „veszekedős” konstelláció. Úgy tűnik, most a higgadtsága az egyetlen és legjobb ellenszer. A Rák telihold mély lelki utazásra hívja, ezért érdemes viták és bosszankodás helyett inkább lazítani, meditálni, megnyugtatni az idegeit.

Bika

A bolygók azt javasolják, hogy szombaton fordítson nagyobb figyelmet a családra és a családi ügyekre. Ha így tesz, igazán pozitív kicsengésű nap vár önre. Nemcsak az ügyei alakulhatnak kedvezően, hanem ráébredhet arra is, mennyire fontosak önnek a szerettei.

Ikrek

A telihold önt sem hagyja érintetlenül. Segít abban, hogy elengedje mindazt, ami a múltban bántotta, és így teret engedjen a hálának a szívében. Egy bizalmas barát nagyon sokat segíthet a lelki gyógyulás folyamatában – érdemes elfogadnia a támogatását.

Rák

A Rák teliholddal egy fontos ciklust zárhat le, méghozzá egészen személyes szinteken. Ez az igazi „szilveszter” önnek, innen indul egy új időszak. Érdemes ma befelé figyelnie, átgondolnia, mit szeretne elérni a közelebbi és távolabbi jövőben.

Oroszlán

Szombaton valaki bátor lépéssel mutathat önnek példát, ami arra inspirálhatja, hogy végre kövesse régóta dédelgetett vágyait. Fogalmazza újra a céljait, és tapasztalja meg, milyen felszabadító érzés elindulni egy új úton. Később még nagyon hálás lesz ezért önmagának.

Szűz

Szombaton különösen fontos, hogy megadja a tiszteletet valakinek, akivel talán nem értenek mindenben egyet, de emiatt kár lenne összeveszni. Ha nem enged saját álláspontjából, nem várhatja el ezt mástól sem. Az év első hétvégéjén a gyógyvíz, fürdőzés is sokat segíthet a feltöltődésben.

Mérleg

A Rák telihold mély lelki folyamatokat jelez az ön számára. Sokat segíthet a regenerálódásban, ha sétál egyet a szabad levegőn, vagy élvezi a gyógyvíz jótékony hatásait. A lelki megújulás előnyeit rövidesen megtapasztalhatja.