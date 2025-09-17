Próbáld ki: íme egy spéci technika, ami csökkenti a stresszt

Sokat beszélnek arról, hogy a meditáció és a légzőgyakorlatok hogyan csökkenthetik a stresszt, de van egy sokkal egyszerűbb gyakorlat, mely az orrod segítségével sokkal gyorsabban megnyugtathat.

Az orrod segíthet legyőzni a stresszt / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Marcela Christjansen, a Bay Club jógaoktatója elmondása szerint egy egyszerű ősi technika a légzés segítségével, szabályozhatja az energiaáramlást, növelheti a fókuszt és csökkentheti a stressz-szintet – mindössze egyetlen mozdulatra lesz szükség.

Szanszkritul „Nadi Sodhana” néven ismert, amely tiszta járatot jelent. A váltott orrlyukú légzés elűzi a stresszt, meghosszabbítja a belégzés-kilégzést, azáltal, hogy felváltva lélegzünk, mindkét orrlyukunkon keresztül.

Az alternatív orrlyuk-légzés segít szabályozni az idegrendszert, így nyugodtabbnak érezzük magunkat

- idézi a Post Macrela-t.

Szerinte ez a gyakorlat segíthet visszanyerni a koncentrációt, kiegyensúlyozottabbnak érezhetjük magunkat és kevésbé stresszesnek bizonyos helyzetekben, ezek mellett pedig jobban összpontosítunk. Az elme lelassul a gyakorlás közben és nyugodtabbá válik.

Ez segít egyensúlyba hozni az idegrendszert, és elősegíti a paraszimpatikus reakciót, amely nyugodtabbá tesz minket.

6 lépés a nyugodt légzés érdekében Használjuk a jobb kéz hüvelykujját és gyűrűsujját. Hajlítsuk be a mutató- és középső ujjat a tenyérbe. Lélegezzünk ki teljesen mindkét orrlyukon keresztül. Helyezzük a jobb hüvelykujjat finoman a jobb orrlyukra (a porc mellé), hogy részben elzárjuk a jobb orrlyukat. Ezután lélegezzünk be a bal orrlyukon keresztül körülbelül 4 másodpercig. Szüneteljünk és tartsuk vissza a lélegzetünket körülbelül 4 másodpercig. Helyezzük a jobb gyűrűsujjunkat – finoman – a bal orrlyukra (a porc mellé). Vegyük le a hüvelykujjunkat a jobb orrlyukról, és lélegezzünk ki a jobb oldalon körülbelül 4 másodpercig. Lélegezzünk be a jobb oldalon körülbelül 4 másodpercig. Szüneteljünk, és tartsuk vissza a lélegzetet körülbelül 4 másodpercig. Helyezzük a jobb hüvelykujjunkat – ismét finoman – a jobb orrlyukra (a porc mellett). Engedjük el a bal orrlyukon lévő gyűrűsujjunkat, és körülbelül 4 másodpercig lélegezzünk ki a bal oldalon. Körülbelül 4 másodpercig lélegezzünk be a bal oldalon. Szüneteljünk, és tartsuk vissza a lélegzetünket körülbelül 4 másodpercig. Ismétlés.

A szakember azt javasolja, néhány percig érdemes a gyakorlatot végezni persze csak ott, ahol rendelkezésre áll ennyi idő. Bárhol lehet végezni, ahol szükség van egy gyors stressz-levezetésre - vezetésen kívül.