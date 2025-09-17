Próbáld ki: íme egy spéci technika, ami csökkenti a stresszt

Az orrod lehet a kulcs a válasz megtalálásában. Búcsút mondhatsz a stressznek.
Sokat beszélnek arról, hogy a meditáció és a légzőgyakorlatok hogyan csökkenthetik a stresszt, de van egy sokkal egyszerűbb gyakorlat, mely az orrod segítségével sokkal gyorsabban megnyugtathat.
Marcela Christjansen, a Bay Club jógaoktatója elmondása szerint egy egyszerű ősi technika a légzés segítségével, szabályozhatja az energiaáramlást, növelheti a fókuszt és csökkentheti a stressz-szintet – mindössze egyetlen mozdulatra lesz szükség.
Szanszkritul „Nadi Sodhana” néven ismert, amely tiszta járatot jelent. A váltott orrlyukú légzés elűzi a stresszt, meghosszabbítja a belégzés-kilégzést, azáltal, hogy felváltva lélegzünk, mindkét orrlyukunkon keresztül.
Az alternatív orrlyuk-légzés segít szabályozni az idegrendszert, így nyugodtabbnak érezzük magunkat
- idézi a Post Macrela-t.
Szerinte ez a gyakorlat segíthet visszanyerni a koncentrációt, kiegyensúlyozottabbnak érezhetjük magunkat és kevésbé stresszesnek bizonyos helyzetekben, ezek mellett pedig jobban összpontosítunk. Az elme lelassul a gyakorlás közben és nyugodtabbá válik.
Ez segít egyensúlyba hozni az idegrendszert, és elősegíti a paraszimpatikus reakciót, amely nyugodtabbá tesz minket.
A szakember azt javasolja, néhány percig érdemes a gyakorlatot végezni persze csak ott, ahol rendelkezésre áll ennyi idő. Bárhol lehet végezni, ahol szükség van egy gyors stressz-levezetésre - vezetésen kívül.
A meditációt sokszor tévesen az elme lecsendesítésére szolgáló gyakorlatként emlegetik, holott az elme elkalandozik, ha tetszik, ha nem. „A légzésgyakorlatok önmagukban is a meditáció egy módjai, de ami még fontosabb, egy olyan gyakorlat, amely segít tisztánlátást elérni, csökkenteni a szorongást, és megnyugtatni az elmét azáltal, hogy a figyelmet egy pillanatra a légzésre irányítjuk.”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.