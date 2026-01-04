Újabb családi ház kapott lángra, Kerepesre is rohanhattak a tűzoltók

Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Kerepesen, a Mező utcában. A kazánház gyulladt ki. A gödöllői hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat - írja a Katasztrófavédelem.

Lecsúszott egy autó a 6228-as útról

Lesodródott az úttestről egy személyautó Hantos közelében, a 6228-as út Sárosdra vezető szakaszán. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. A balatonbolglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A sárosdi önkéntes tűzoltók is megérkeztek a helyszínre, ahol forgalomkorlátozásra kell számítani.

Árokba borult egy autó a 6301-es úton

Árokba hajtott és a tetejére borult egy személyautó a 6301-es útion, Polgárdi közelében, a 19. kilométernél. A járműben ketten utaztak, ki tudtak szállni, a mentők vizsgálják őket. A balesethez a polgárdi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik biztosítják a helyszínt, és a rendőrségi helyszínelés után áramtalanítják a gépkocsit.



