RETRO RÁDIÓ

Újabb családi ház kapott lángra, Kerepesre is rohanhattak a tűzoltók

Vasárnap már másodjára csaptak fel a lángok. Kerepesre rohantak ezúttal a tűzoltók.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 10:50
katasztrófavédelem kerepes családi ház

Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Kerepesen, a Mező utcában. A kazánház gyulladt ki. A gödöllői hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd elfojtották a lángokat - írja a Katasztrófavédelem. 

tűzoltó, tűzoltók
 

Lecsúszott egy autó a 6228-as útról

Lesodródott az úttestről egy személyautó Hantos közelében, a 6228-as út Sárosdra vezető szakaszán. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. A balatonbolglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A sárosdi önkéntes tűzoltók is megérkeztek a helyszínre, ahol forgalomkorlátozásra kell számítani.

Árokba borult egy autó a 6301-es úton

Árokba hajtott és a tetejére borult egy személyautó a 6301-es útion, Polgárdi közelében, a 19. kilométernél. A járműben ketten utaztak, ki tudtak szállni, a mentők vizsgálják őket. A balesethez a polgárdi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik biztosítják a helyszínt, és a rendőrségi helyszínelés után áramtalanítják a gépkocsit.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu