Gesztesi Panka elvitte A Nagy Duett műsorát - Teljesen lehengerelte a közönséget
Liptai Claudia lányára szegeződött minden tekintet az ötödik élő showban. A Nagy Duett színpadát egyértelműen Gesztesi Panka hódította meg.
A Nagy Duett ötödik élő show-ban a Boney M Daddy Cool, Sunny slágerével csinált óriási bulit Kovács Áron és tanítványa, Gesztesi Panka.
Stohl Andrást teljesen lenyűgözte a produkció, azonban mégis megjegyezte: „Olyan sztori és olyan koreográfia volt letéve, hogy az elképesztő. De nem Tudom, mi van ma a párosokkal, de nekem most valahogy az az érzésem, a tanítványok viszik a számot. Ne haragudj Áron, hogy ezt mondom, de a Panka vitte a számot.”
Horváth Tamás már szigorúbban értékelte a párost, amire Kasza Tibi közbe vágott:
Ha megsiratod a gyereket széjjel váglak
Majd később hozzátette, Panka milyen varázslatosan nézett ki. „Amikor ott álltál a táncosok között olyan szinten vitted magaddal a közönséget, minden pillanatban a huncutság ott volt a szemedben.”
Liptai Claudia az előadáshoz még annyit megjegyzett lányának humorosan: nagyon örül neki, hogy eldobta a füves cigit.
