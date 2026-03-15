Gesztesi Panka elvitte A Nagy Duett műsorát - Teljesen lehengerelte a közönséget

A Nagy Duett ötödik élő show-ban a Boney M Daddy Cool, Sunny slágerével csinált óriási bulit Kovács Áron és tanítványa, Gesztesi Panka.

A Nagy Duett színpadát egyértelműen Gesztesi Panka hódította meg. Fotó: Tumbasz Hédi

Stohl Andrást teljesen lenyűgözte a produkció, azonban mégis megjegyezte: „Olyan sztori és olyan koreográfia volt letéve, hogy az elképesztő. De nem Tudom, mi van ma a párosokkal, de nekem most valahogy az az érzésem, a tanítványok viszik a számot. Ne haragudj Áron, hogy ezt mondom, de a Panka vitte a számot.”

Horváth Tamás már szigorúbban értékelte a párost, amire Kasza Tibi közbe vágott:

Ha megsiratod a gyereket széjjel váglak

Majd később hozzátette, Panka milyen varázslatosan nézett ki. „Amikor ott álltál a táncosok között olyan szinten vitted magaddal a közönséget, minden pillanatban a huncutság ott volt a szemedben.”

Liptai Claudia az előadáshoz még annyit megjegyzett lányának humorosan: nagyon örül neki, hogy eldobta a füves cigit.

A Nagy Duett lenyűgöző produkcióját itt nézheted meg: