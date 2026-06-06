RETRO RÁDIÓ

Dubajban sem bújhatott el: hazahozták a szabadságvesztés elől elszökött "magyar keresztapát"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

R. Lászlót még 2025-ben ítélték el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 20:10
szabadságvesztés dubaj rendőrség szökés

Az Egyesült Arab Emírségekben elfogták, és június 6-án Magyarországra szállították a szabadságvesztés elől elszökött, 2025-ben befolyással üzérkedés miatt elítélt R. Lászlót - közölte honlapján szombaton a rendőrség. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írták, hogy a 70 éves férfi az emírségekben próbált meg elrejtőzni a rendőrök elől, de nemzetközi együttműködés eredményeként végül Dubajban elfogták.

bilincs, elfogatóparancs, körözés
Hazahozták Dubajból a szabadságvesztés elől elszökött R. Lászlót / Fotó: shutterstock

Hazahozták Dubajból a szabadságvesztés elől elszökött R. Lászlót

Emlékeztettek arra, hogy R. László az elmúlt évtizedekben több, nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásban is érintett volt.

Összefüggésbe hozták a kilencvenes évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő, "parfümös ügyként" ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene.

A médiában gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként, "keresztapaként" emlegették, neve több, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó nyomozásban és büntetőeljárásban is felmerült.

Legutóbb a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2025 elején európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. A férfit a bíróság befolyással üzérkedés bűntette miatt jogerősen három év szabadságvesztésre ítélte, azonban büntetésének letöltését nem kezdte meg, hanem külföldre szökött.

Beszámoltak arról, hogy R. László felkutatásának érdekében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (PVMRFK), az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai kezdték meg az adatok gyűjtését és elemzését. Végül a Pest VMRFK nyomozóinak az információi alapján sikerült azonosítani a férfi tartózkodási helyét az Egyesült Arab Emírségekben, ahol a KR NNI fejvadászainak közreműködésével, a helyi társszervek segítségével május 11-én elfogták.

A tájékoztatás szerint az elítéltet június 6-án a NEBEK munkatársai Dubajból Bécsen át hozták a magyar fővárosba, hogy megkezdje a jogerősen kiszabott büntetésének letöltését - írja az MTI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu