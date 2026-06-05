Most érkezett! Felfoghatatlan tragédia a Bánki-tónál: meghalt egy 15 éves fiú

Tragédia történt a Bánki-tónál pénteken délután. Egy fiatal, 15 éves fiú a tóba fulladt, a halálos eset körülményeit vizsgálják, közölte a nool.hu.

Tragédia a Bánki-tónál: vízbe fulladt egy 15 éves fiú

Fotó: Gé - illusztráció!

Tragédia a Bánki-tónál: vízbe fulladt egy 15 éves fiú

Egy általános iskolai kirándulás során a Bánki-tóban elmerült egy 15 éves fiatal délután 15 óra 30 perc körül, de már nem ért fel a felszínre.

Az eltűnt keresését a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai végezték

– tájékoztatta a lapot Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette: a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét a Bánki-tóban.