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Most érkezett! Felfoghatatlan tragédia a Bánki-tónál: meghalt egy 15 éves fiú

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Most érkezett. Tragédia lett a kirándulásból Nyugat-Nógrádban péntek délután. Tóba fulladt egy 15 éves fiú.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 19:17
Bánk tragédia vízbe fullad

Tragédia történt a Bánki-tónál pénteken délután. Egy fiatal, 15 éves fiú a tóba fulladt, a halálos eset körülményeit vizsgálják, közölte a nool.hu.

Tragédia a Bánki-tónál: vízbe fulladt egy 15 éves fiú
Tragédia a Bánki-tónál: vízbe fulladt egy 15 éves fiú
Fotó: Gé - illusztráció!

Tragédia a Bánki-tónál: vízbe fulladt egy 15 éves fiú

Egy általános iskolai kirándulás során a Bánki-tóban elmerült egy 15 éves fiatal délután 15 óra 30 perc körül, de már nem ért fel a felszínre.

Az eltűnt keresését a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai végezték

– tájékoztatta a lapot Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette: a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét a Bánki-tóban.

Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta portált, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

 

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