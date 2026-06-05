Most érkezett! Felfoghatatlan tragédia a Bánki-tónál: meghalt egy 15 éves fiú
Most érkezett. Tragédia lett a kirándulásból Nyugat-Nógrádban péntek délután. Tóba fulladt egy 15 éves fiú.
Tragédia történt a Bánki-tónál pénteken délután. Egy fiatal, 15 éves fiú a tóba fulladt, a halálos eset körülményeit vizsgálják, közölte a nool.hu.
Tragédia a Bánki-tónál: vízbe fulladt egy 15 éves fiú
Egy általános iskolai kirándulás során a Bánki-tóban elmerült egy 15 éves fiatal délután 15 óra 30 perc körül, de már nem ért fel a felszínre.
Az eltűnt keresését a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai végezték
– tájékoztatta a lapot Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette: a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a gyermek holttestét a Bánki-tóban.
Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatta portált, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.
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