Rejtélyes eltűnés: a ChatGPT miatt veszett össze anyjával az egyetemista, mielőtt nyoma veszett
Magányra vágyott. Semmit sem tudni az eltűnt 20 éves fiatalról, miután a ChatGPT miatt összeveszett az anyjával.
A 20 éves James „Weston” Higginbothamot utoljára május 29-én látták Kiotó környékén, miután elszakadt a családjától, akik Alabamából látogattak oda. Az Auburn Egyetem hallgatója a ChatGPT miatt veszekedett édesanyjával.
Eltűnt a kiotói hegyekben egy egyetemista, miután összeveszett anyjával a ChatGPT miatt
Nancy Higginbotham, férje, Keith, és gyermekeik együtt utaztak el, hogy megünnepeljék 18 éves fiuk középiskolai ballagását. Nancy megerősítette, hogy Weston elhagyta a szüleit egy ostoba vitát követően, ami abból fakadt, hogy anyja túl sokat használta a ChatGPT-t az utazás megtervezéséhez. Nancy elmondása szerint Weston, aki rendszermérnöknek tanul, ellenezte, hogy sokan mennyire függővé váltak a mesterséges intelligenciától.
„Igyekszünk soha nem használni, és teljesen egyetértek vele. Ez egy nagyon-nagyon buta vita volt”
– nyilatkozta az édesanya.
Nancy elmondása szerint fia rendkívül zaklatottá vált a történtek után, de biztos benne, hogy sem magában, sem másokban nem tenne kárt.
„Ő nagyon békeszerető. Amikor dühös lesz, csak visszahúzódik magába” – mondta, kihangsúlyozva, hogy a fia még a rovarokat és a pókokat sem tapossa agyon, hanem inkább kiteszi őket a szabadba.
Az édesanya szerint fia a Kiotó környéki hegyekben tűnt el, miután több frissítést is megosztott a Weston után folyó keresés közben. Az egyik bejegyzésben Nancy elmondta, hogy a a rendőrség átadott a családnak egy térképet, amelyen megjelölték a már átkutatott területeket. És arra kérte a tapasztalt túrázókat, hogy segítsenek a kijelölt keresési zónán kívül is a keresésben. Az édesanya továbbá figyelmeztetett, hogy a terep rendkívül meredek, zord és sűrűn erdős, illetve hozzátette, hogy sok területen jelentős szintkülönbségek, sűrű növényzet és nehezen járható talaj jellemző.
„Weston tapasztalt túrázó, és lehet, hogy a vártnál messzebb jutott be a hegyekbe” – folytatta.
Nancy korábban elmondta, hogy családjuk Weston eltűnése előtt, az egymás közötti viták után úgy döntött, hogy különválnak.
„Csak szüksége volt egy kis magányra, ahogy mindannyiunknak” - mondta.
Ezután Weston megérkezett a vasútállomásra május 29-én helyi idő szerint körülbelül 20:15-kor. A helyi rendőrség megerősítette, hogy még aznap este leszállt a vonatról a kiotói Yamashina állomáson. Azonban Weston telefonja 20:29-kor elvesztette a kapcsolatot, és emiatt nem tudták lekövetni alkalmazáson keresztül.
Nancy elmondta, hogy a családja többször is SMS-t küldött Westonnak, de az üzenetek nem jutottak el hozzá.
„Túl fogja élni, és meg fogjuk találni” – idézte az aggódó édesanya szavait a Peoploe Magazin.
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