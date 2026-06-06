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Rejtélyes eltűnés: a ChatGPT miatt veszett össze anyjával az egyetemista, mielőtt nyoma veszett

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Magányra vágyott. Semmit sem tudni az eltűnt 20 éves fiatalról, miután a ChatGPT miatt összeveszett az anyjával.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 21:00
chatgpt kiotó vita család

A 20 éves James „Weston” Higginbothamot utoljára május 29-én látták Kiotó környékén, miután elszakadt a családjától, akik Alabamából látogattak oda. Az Auburn Egyetem hallgatója a ChatGPT miatt veszekedett édesanyjával.

ChatGPT miatt veszett össze az anyjával - nyoma veszett az egyetemistának
ChatGPT miatt veszett össze az anyjával - nyoma veszett az egyetemistának 
Fotó: Freepik - illusztráció

Eltűnt a kiotói hegyekben egy egyetemista, miután összeveszett anyjával a ChatGPT miatt

Nancy Higginbotham, férje, Keith, és gyermekeik együtt utaztak el, hogy megünnepeljék 18 éves fiuk középiskolai ballagását. Nancy megerősítette, hogy Weston elhagyta a szüleit egy ostoba vitát követően, ami abból fakadt, hogy anyja túl sokat használta a ChatGPT-t az utazás megtervezéséhez. Nancy elmondása szerint Weston, aki rendszermérnöknek tanul, ellenezte, hogy sokan mennyire függővé váltak a mesterséges intelligenciától.

„Igyekszünk soha nem használni, és teljesen egyetértek vele. Ez egy nagyon-nagyon buta vita volt”

nyilatkozta az édesanya. 

Nancy elmondása szerint fia rendkívül zaklatottá vált a történtek után, de biztos benne, hogy sem magában, sem másokban nem tenne kárt.

„Ő nagyon békeszerető. Amikor dühös lesz, csak visszahúzódik magába” – mondta, kihangsúlyozva, hogy a fia még a rovarokat és a pókokat sem tapossa agyon, hanem inkább kiteszi őket a szabadba.

Az édesanya szerint fia a Kiotó környéki hegyekben tűnt el, miután több frissítést is megosztott a Weston után folyó keresés közben. Az egyik bejegyzésben Nancy elmondta, hogy a a rendőrség átadott a családnak egy térképet, amelyen megjelölték a már átkutatott területeket. És arra kérte a tapasztalt túrázókat, hogy segítsenek a kijelölt keresési zónán kívül is a keresésben. Az édesanya továbbá figyelmeztetett, hogy a terep rendkívül meredek, zord és sűrűn erdős, illetve hozzátette, hogy sok területen jelentős szintkülönbségek, sűrű növényzet és nehezen járható talaj jellemző.

„Weston tapasztalt túrázó, és lehet, hogy a vártnál messzebb jutott be a hegyekbe” – folytatta.

Nancy korábban elmondta, hogy családjuk Weston eltűnése előtt, az egymás közötti viták után úgy döntött, hogy különválnak.

„Csak szüksége volt egy kis magányra, ahogy mindannyiunknak” - mondta. 

Ezután Weston megérkezett a vasútállomásra május 29-én helyi idő szerint körülbelül 20:15-kor. A helyi rendőrség megerősítette, hogy még aznap este leszállt a vonatról a kiotói Yamashina állomáson. Azonban Weston telefonja 20:29-kor elvesztette a kapcsolatot, és emiatt nem tudták lekövetni alkalmazáson keresztül.

Nancy elmondta, hogy a családja többször is SMS-t küldött Westonnak, de az üzenetek nem jutottak el hozzá.

„Túl fogja élni, és meg fogjuk találni” – idézte az aggódó édesanya szavait a Peoploe Magazin.

 

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