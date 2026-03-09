Kiderült Kiss Kriszta titka! Ezért nyerte meg A Nagy ő-t Kiara Lorddal szemben?

A TV2 népszerű párkereső realityje, A Nagy Ő mindig tartogat meglepetéseket, de a legutóbbi évad különösen sok izgalmat hozott. A műsorban több nő versengett Stohl András kegyeiért, a nézők pedig hétről hétre találgatták, ki lehet az, aki végül elrabolja a színész szívét. A fináléig többen is esélyesnek tűntek, köztük a sokat emlegetett Kiara Lord is, aki komoly ellenfélnek számított. A végső döntés azonban minden kétséget kizáróan megszületett. Stohl András Kiss Kriszta mellett tette le a voksát, és a hírek szerint kapcsolatuk a műsor után is kitart. Most pedig úgy tűnik, az is kiderült, mi lehet az a titok, amivel Kriszta ennyire megbabonázta a színészt.

Stohl András Kiss Kriszta mellett döntött, és búcsút kellett vennie Kiara Lordtól, hiába izzott köztük a levegő (Fotó: Máté Kriszitán)

Ezért maradt alul Kiara Lord?

Kiss Kriszta korábban egy videóban arról beszélt, már régóta érzi, hogy különleges kisugárzása van, amit mások is azonnal észrevesznek. Elmondása szerint sokszor tapasztalja, hogy az emberek egyszerűen felfigyelnek rá, bárhol is jelenjen meg. Talán ez a különleges aura vezethetett a végső győzelemhez?

Egy idő után azt vettem észre, hogy engem megnéznek az emberek. Bárhol vagyok, akár a metrón, akár az utcán, vagy egy bevásárlóközpontban, mindenhol megnéznek. Rajtam marad az emberek tekintete, ugyan úgy férfiak, nők, középkorúak, kisgyerekek egyaránt. Mindenki érez engem. Amikor jókedvem van, vagy tele vagyok energiával, akkor ez nagyon-nagyon felerősödik. Először nem értettem, majd utána egyre jobban éreztem, hogy ez jelen van velem. Elkezdtem ezzel foglalkozni. Éreztem, hogy én ott vagyok a térben, akit észrevesznek a férfiak , nők, gyerekek, kisbabák, de még éreznek az állatok is. Ugyanis rájöttem, hogy nem engem néznek, mint nőt, hanem éreznek. A kisugárzásomat, ami annyira erős, hogy emiatt marad rajtam az emberek tekintete

– mondta Nagy Ő Kriszta Tiktok videójában.

Nem csak a külső számít

Kriszta szerint a női vonzerő valójában nem a külsőségeken múlik, hanem azon, hogy valaki mennyire van rendben saját magával. Úgy érzi, a belső egyensúly az, ami igazán láthatóvá tesz egy nőt mások szemében.

Sokan kérdezik tőlem, hogy mi a női kisugárzás. Erre a válaszom, hogy ez nem csak a test és a külső. Valójában az, amikor egy nő egyensúlyban van belülről. Az élet nem habostorta, lehet elindulsz a lejtőn és nem tudsz miben megkapaszkodni és megállítani a folyamatot. Itt kell összeszedned magad és bátornak lenni, merni segítséget kérni

– zárta legújabb Instagram-bejegyzésében Kiss Kriszta, aki oktatja is a kisugárzás tudományát a hozzá fordulóknak.